Almanya’da mariuhana yasallaştı

Almanya’da mariuhana kullanımı ve kenevir ekimini kısmen yasallaştıran yasa Federal Meclis’in ardından Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi’nden de geçti.
Ülkede marihuananın kullanımını kısıtlı olarak yasallaştıran tasarı, şubatta Federal Meclis’ten geçmişti.
DW Türkçe’nin haberine göre tasarı bugün de Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi’nden geçti.
Yasa 1 Nisan’da yürürlüğe girecek.
Yasada neler var?
- Marihuana, yasaklı maddeler listesinden çıkarılacak.
- Yetişkinlerin kişisel ihtiyaç için belli miktarlarda marihuana ekmesine ve bulundurmasına izin verilecek. Kişiler kendi evinde üç bitki ekebilecek ve 25 gram marihuana bulundurabilecek.
- Kişiler, ticari amaç gütmeyecek bu kulüplere üye olarak günde azami 25 gram olmak şartıyla marihuana satın alabilecek.
- Kulüplerin üye sayısı 500 kişiyi geçmeyecek ve üyelere günde 25 gram, ayda 50 gramdan fazla marihuana verilmeyecek.
- 18-21 yaş grubundakiler için bu miktar ayda 30 gramla sınırlı olacak.
- 18 yaşın altındakiler için marihuana satın alma ve tüketme yasağı sürecek.