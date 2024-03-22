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Yaramazlara biraz batar!

Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

42 yaşındaki prenses, haftalardır süren söylentilere yayınladığı bir videoyla son verdi.


Middleton kanserin erken teşhis edildiğini ancak ‘büyük bir şok yaşadığını, inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini’ söyledi.

Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediğini belirten Prenses Kate, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım. İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum. Şu an tamamen iyileşmeye odaklanmam gerekiyor” dedi.

Ne kanserine yakanlandığını paylaşmayan Middleton, çocuklarının iyiliği için süreci eşi William ile hassas biçimde yürütmeye çalıştıklarını, aile olarak, ‘biraz zamana ve mahremiyete ihtiyaç duyduklarını’ söyledi.

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