Kate Middleton’ın görüntüsü de ikna etmedi

Galler Prensesi Kate’in alışveriş yaparken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kişiye göre fotoğraftaki kişi prenses değil.

Fotoğraf The Sun’da yayınlandı.

Yıl başında geçirdiği planlı karın ameliyatından sonra ortadan kaybolarak birçok spekülasyona yol açan Kate Middleton, geçen hafta Britanya’da kutlanan Anneler Günü için Instagram hesabında çocuklarıyla birlikte bir fotoğraf ve kutlama mesajı paylaşmıştı. Ancak kısa süre sonra fotoğrafta bazı oynamaların yapıldığı ortaya çıkmış ve dedikodu kazanı yeniden kaynamaya başlamıştı. Kate bunun üzerine ertesi gün özür mesajı paylaşmış ve fotoğrafta kendisinin oynama yaptığını söylemişti.

Dedikoduları susturmak uğruna yapılan bu hamle de başarısızlıkla sonuçlanınca Kate, birkaç saat sonra eşi Galler Prensi William’la Windsor Kalesi’nden ayrılırken görüntülendi.

Mutlu çift fotoğrafı işe yarayacak mı?

Durum kontrolden çıkınca, Prens William ve Prenses Kate’in beraber alışveriş yaptığı görüntüler The Sun’da yayınlandı. Görüntülerde çift, Berkshire’daki evine yakın bir dükkandan çıkarken sohbet ediyor ve mutlu görünüyor.

Kraliyet bu görüntülerle tartışmalara nokta koymak istiyordu ama bu sefer de fotoğraftaki kişinin Kate Middleton olmadığı iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

Bu Kate değil!

Fotoğrafın yayınlandığı dakikadan itibaren sosyal medya ikiye bölündü. ABD’li ünlü sunucu Andy Cohen “O Kate değil” diye paylaşım yaptı.





Günaydın Britanya programını sunan İngiliz gazeteci Piers Morgan da “Burada kimse onların onlar olduğuna inanmıyor (öyle…), dolayısıyla komplo teorileri arttı” dedi.

Diğer tarafta bulunan kişiler ise zaten hayli zayıf prensesin, ameliyat sonrasında iyice zayıfladığı için fotoğrafta farklı göründüğünü söylüyor.

Uzmanlar, dedikodu kazanı kaynama noktasını geçmişken kraliyetin açıklama yapılmasına izin vermemesinin çiftin üzerinde daha fazla baskıya neden olacağını söylüyor.

Çünkü görünen o ki durumu düzeltmek adına atılan her şaibeli adım, dedikodu kazanının ateşini harlayan bir oduna dönüşüyor.