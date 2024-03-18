Kate Middleton ortaya çıktı

Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği ameliyattan bu yana ilk kez dışarıda görüldü.

Fotoğraf: The Sun

Prenses Catherine, diğer adıyla Kate Middleton, planlı olduğu söylenen ameliyattan sonra aylardır ortalıkta görünmedi. En son Britanya’da 10 Mart Pazar günü kutlanan Anneler Günü için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlamış ve fotoğraf paylaşmıştı. Ama daha sonra fotoğrafın montajlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kate kısa sürede dünya genelinde X’te ilk sıraya oturdu. Sadece Britanya’da değil, birçok ülkede prenses hakkında komplo teorileri üretildi, “İkinci Diana olayı mı?” yorumları yapıldı.

The Sun, Prens William ile Kate’in beraber alışverişe çıktığı anın görüntülerini yayınladı. Görüntülere göre çift, Berkshire’daki evlerine kısa bir mesafede bulunan dükkandan çıkarken birbiriyle gülerek sohbet ediyordu.