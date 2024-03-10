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Yaramazlara biraz batar!

Prensesten fotoğraf özrü

Galler Prensesi Kate Middleton, bu yılın başındaki ameliyatından sonra yaptığı ilk açıklamada kullandığı fotoğraf nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Fotoğraf: Prens William

Prenses Catherine, diğer adıyla Kate Middleton, planlı olduğu söylenen ameliyattan sonra aylardır ortalıkta görünmedi. Bu nedenle hakkında birçok söylenti yayıldı. Saraydan ve yakınlarından gelen açıklamalara rağmen herhangi bir mesaj yayınlamaması ya da fotoğraf vermemesi spekülasyonları artırdı.


Prenses ilk kez bu ayın başında bir arabanın içindeyken görüntülendi. Sonra da Britanya’da 10 Mart Pazar günü kutlanan Anneler Günü için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. 

Kate Middleton, üç çocuğu, Prens George, Louis ve Prenses Charlotte ile gülümserken çekilmiş fotoğrafıyla birlikte “Nazik dilekleriniz ve son iki aydaki desteğiniz için teşekkür ederim. Herkesin Anneler Günü’nü kutlarım. C” mesajını paylaştı. 

X’deki bir kraliyet muhabiri, fotoğrafın hafta başında Windsor’da Galler Prensi William tarafından çekildiğini doğruladı. 

Ancak fotoğraf üzerinde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle ajanslar fotoğrafı geri çekti. Böylece prensesle ilgili aylardır süren merak ve endişe daha da arttı.

Tüm bu olanlar üzerine Kate bugün yine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla sevenlerinden özür diledi: “Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın neden olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir.”

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