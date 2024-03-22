Yargı, Çiller’in imar planına ikinci kez ‘Dur’ dedi

Eski Başbakan Tansu Çiller’e ait Kilyos’taki denize sıfır arazi için getirilen ve yapılaşmayı üç kat artıran imar kararları, yine mahkemeden geri döndü.

Fotoğraf: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çiller ve eşi Özer Çiller’in Marsan Marmara Holding A.Ş.’ye ait Sarıyer Kilyos’taki arazi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca verilen imar plan değişikliği kararını yargıya taşımıştı.

ANKA’nın haberine göre İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi, bakanlığın imar planını hukuka uygun bulmadı.

Ne olmuştu?

Sarıyer Kilyos Mahallesi’nde bulunan Çiller ailesine ait 1 pafta, 0 ada, 305, 306 ve 309 parseller için mevcut planlar İBB tarafından ilk olarak 2020 yılında dava edilmişti.

İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi 2 Kasım 2021’de planların iptaline karar vermişti. İstinaf da kararı haklı bulmuştu. Karar Danıştay 6’ncı Dairesi’nin 2022’deki kararıyla da onaylanarak kesinleşmişti.

Ancak buna rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı arazi için plan değişikliğine gitmişti.

İBB de bunun üzerine kararı yine yargıya taşımıştı.

İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi de daha önce verilen kararlar atıfta bulunarak, Anayasa’nın 138’inci maddesini hatırlatı:

“Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”

Böylece imar değişikliği, istinaf yolu açık kalmak kaydıyla ikinci kez iptal edildi.