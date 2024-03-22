Goldman Sachs: MB’nin faiz artırımı tek seferlik

ABD’nin en ünlü yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın (MB) 500 baz puanlık faiz artırımının tek seferlik olduğunu, bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını söyledi.

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Yerel aktörler, MB’nin faizleri yüzde 45’te sabit tutmasını bekliyordu. Ancak ‘sürpriz bir şekilde’ politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltti.

Ekonomim‘in aktardığına göre Goldman Sachs, MB’nin enflasyondaki artışa ve liradaki değer kaybına karşı 500 baz puan faizi artırdığını ve bunun tek seferlik bir adım olduğunu belirtti.

MB‘ye güven artacak

Goldman Sachs, ayrıca kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş konularında MB’nin güvenilirliğini artıracağını da kaydetti: “Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yıl sonunda yüzde 33’e gerilemesini ve MB’nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32,5’e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz.“