Taşıt kredisinde taksit sınırları değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi. Karara göre, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlarda kullandırılan krediler 48 ay, nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı geçmeyen taşıtlarda kullandırılan krediler de 12 ay olarak belirlendi.

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BDDK taşıt kredileri sınırlarında değişikliğe gitti.

Karara göre kredilerde vade sınırı şu şekilde:

1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlarda 48 ay

1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 36 ay

3 milyon ile 4 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 24 ay

4 milyon ile 5 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 12 ay

Kredi Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği’nin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranını nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına karar verildi.

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin liranın üzerinde olup, 3 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının, yüzde 50’yi aşamaması nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 30’u aşamaması kararlaştırıldı.

Kurul kararına göre ayrıca kredi tutarının nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına karar verilirken , nihai fatura değeri 5 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar içinse kredi tutarı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Eski sınır piyasanın altında kaldı

Alınan bu karar öncesinde 2 milyon lira üzerinde araçlara taşıt kredisi verilemiyordu. Bunun yanında sadece 400 bin lira değerinin altındaki araçlara ara 48 ay vade uygulanabiliyordu. Dolayısıyla alt ve orta fiyat segmentindeki araçlara bile kredi almak imkansız hale gelmişti.

Karar öncesinde kredi limitleri şöyleydi: