Merkez Bankası’ndan yeni ‘sıkılaştırma’ adımları

Merkez Bankası (MB), kredilerde ‘sıkılaştırma’ kapsamında bir dizi kararlar aldı.

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Merkez Bankası’nın faiz kararıyla birlikte gözler ‘liralaşma’ adı altındaki düzenlemelerin akıbetine çevrilmişti.

Bu bağlamda MB iki kez faiz artırımına gitmişti fakat bu adımlar piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

MB’nin bugün aldığı karara göre kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı 2,89’a yükseltildi.

Taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.

Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı, yüzde 2,5 olarak belirlendi. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırının tek kademe olarak uygulanmasına karar verildi.