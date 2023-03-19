Akşam Postası / 19 Mart 2023

Nereden nereye: Eski HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, AKP milletvekilliği yolunda

HDP’de üst düzey görevler üstlenmiş Ayhan Bilgen, şimdi AKP milletvekilliği yolunda. Eski HDP vekilinin AKP’den aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kimin için ‘tek yürek’: Bağışlarla konut yaptırıp depremzedelere satacaklarmış

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında yatırılmayan 41 milyar liranın tespiti için Türkiye Bankalar Birliği’nin düzenlediği toplantıyı yazdı.

İstifa eden Adıyaman valisinden deprem şiiri

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Adıyaman’ın eski valisi Mahmut Çuhadar, depremle ilgili bir şiir yazarak sosyal medyadan paylaştı.

Muharrem İnce ‘küsme’ gerekçelerini anlattı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, finans uzmanı Prof. Özgür Demirtaş, gazeteciler Nevşin Mengü, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz’la neden görüşmediğini anlattı.