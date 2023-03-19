Kimin için ‘tek yürek’: Bağışlarla konut yaptırıp depremzedelere satacaklarmış

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında yatırılmayan 41 milyar liranın tespiti için Türkiye Bankalar Birliği’nin düzenlediği toplantıyı yazdı.

Altaylı’ya göre bu toplantıda bir kamu bankası yöneticisi, ‘toplanan bağışlarla konut yaptırılacağı ve bu konutların depremzedelere taksitle satılacağını’ söyledi.

“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyası. (AA)

15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmişti. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecekti.

Kampanya yayınında vadedilen yaklaşık 115 milyar lira bağışın yaklaşık 41 milyar lirasının yatırılmadığı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ekibiyse 41 milyar lirayı yatırmayanların isminin açıklanmayacağını ve bu isimler hakkında herhangi bir yaptırımın olmayacağını kaydetmişti.

Kamuda para yok

Fatih Altaylı, 41 milyar liranın ‘kamu kuruluşlarında para olmadığı’ için yatırılmadığı bilgisine ulaştığını yazdı.

Bu paraların bütçe ve Sayıştay denetiminden geçmediğini anımsatan Altaylı, şunları kaydetti: “Kağıt üstünde var görünün paraları, aslında olmadığı için kampanyaya para yatırmaları mümkün değil. Birçoğu Hazine’nin kendilerine para aktarmasını bekliyor, onlar da aktarılan bu parayı bağış olarak geri yollayacaklar. Bir cepten diğer cebe, oradan da üst cebe. Tek fark, bu paraların Bütçe ve Sayıştay denetiminden çıkarılması olacak.”

Bağışla konut satışı

Bankalar Birliği’nin deprem paralarının akıbetini belirlemek üzere banka yöneticileriyle bir toplantı düzenlediğini bildiren Altaylı, orada yaşananları şöyle özetledi:

*Çok yüksek miktarda bağış yaptığını açıklayan bir kamu bankası toplantıda “Paranın ne zaman aktarılacağı” sorusu üzerine “Parayı aktarmayacağız. Biz bu para ile konut yapıp devlete teslim edeceğiz” demiş.

*Toplantıya katılan yabancı ortaklı bir bankanın yabancı yöneticisi, “Bu paraların nasıl değerlendirileceğini” sormuş. “Bu para ile konut yapımı için bir fon oluşturulacak” yanıtını almış “Bu konutlar nasıl dağıtılacak” sorusuna ise “Depremzedelere taksitle satılacak” yanıtı verilmiş.

*Bunun üzerine “Parasını bizden aldığınız konutları niye satıyorsunuz? Niye bedava vermiyorsunuz?” deme ihtiyacı hissetmiş. Ve sonunda “O zaman biz de bu parayı diğer banka gibi size aktarmayalım ve doğrudan kendimiz ev yapalım” diye itiraz etmiş.

*Çok güvenilir kaynaklardan aldığım bu bilgiyi aktarmamın nedeni şu. Sorunun tek nedeni bağışçıların parayı ödememesi değil. Sorun ciddi bir güven sorunu. Paranın doğru biçimde harcanıp harcanmayacağına olan güven ya da güvensizlik sorunu.