İstifa eden Adıyaman valisinden deprem şiiri

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Adıyaman’ın eski valisi Mahmut Çuhadar, depremle ilgili bir şiir yazarak sosyal medyadan paylaştı.

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Adıyaman’da da büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından yakınları enkaz altında kalan depremzedeler, valiliğe giderek çalışmaların ve yardımların yetersiz olduğunu belirtmiş ve tepki göstermişti.

Vali Çuhadar’sa “Adıyaman sahipsiz”, “Yardımlar nerede” diye soran depremzedelere gülerek karşılık vermişti. Çuhadar’nın gülmesine öfkelenen bazı yurttaşlar “Neye gülüyorsun sen” sözleriyle tepki göstermişti.

Tepkiler sürünce Çuhadar, 10 Mart’ta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Çuhadar, şimdi de depremle ilgili yazdığı bir şiir yazdı. Çuhadar’ın ‘Adıyaman Depremi’ adını verdiği şiiri şöyle: