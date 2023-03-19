İstifa eden Adıyaman valisinden deprem şiiri

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Adıyaman’ın eski valisi Mahmut Çuhadar, depremle ilgili bir şiir yazarak sosyal medyadan paylaştı.
Adıyaman’da da büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından yakınları enkaz altında kalan depremzedeler, valiliğe giderek çalışmaların ve yardımların yetersiz olduğunu belirtmiş ve tepki göstermişti.
Vali Çuhadar’sa “Adıyaman sahipsiz”, “Yardımlar nerede” diye soran depremzedelere gülerek karşılık vermişti. Çuhadar’nın gülmesine öfkelenen bazı yurttaşlar “Neye gülüyorsun sen” sözleriyle tepki göstermişti.
Tepkiler sürünce Çuhadar, 10 Mart’ta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Çuhadar, şimdi de depremle ilgili yazdığı bir şiir yazdı. Çuhadar’ın ‘Adıyaman Depremi’ adını verdiği şiiri şöyle:
“Kara gece saat dört onyediydi
Bu vuran suskun arzın hiddetiydi
Ölüm yakın belli hüküm katiydi
Karanlıkta solup gitti ağıtlar
Bu uğultu dünyaya ait değil
Sanki Sur’a üflemişti İsrafil
Göçüklerden can derledi Azrail
Nur gölünde yüzüp gitti şehitler
Babalar ev halkına etten duvardı
Analar kundakta yavrusun sardı
Sıcak evler o an birer mezardı
Kam almadan göçüp gitti yiğitler
Viran oldu Adıyaman depremde
Taze güller soldu arka bahçemde
Yanardağlar lav püskürttü çevremde
Enkazlarla göçüp gitti ahitler
Zelzelede saat durdu meydanda
Zaman dondu o an Adıyaman’da
Feryat figan arşa çıktı her yanda
Yürekleri delip gitti beyitler
Yıkanmadan uğurlandı mevtalar
Olanlara kifayetsiz güfteler
Çaresizce aktı günler haftalar
Yazılmadan uçup gitti kağıtlar
Zaman doldu fayları kırdı toprak
Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak
İdrak eyle dünya kısa bir durak
Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitler
Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı
Payımıza düştü haysiyet avı
Dört bucağı gezdi iftira devi
Arkasını dönüp gitti şahitler.”