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Yaramazlara biraz batar!

İstifa eden Adıyaman valisinden deprem şiiri

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Adıyaman’ın eski valisi Mahmut Çuhadar, depremle ilgili bir şiir yazarak sosyal medyadan paylaştı.

Fotoğraf: AA

Adıyaman’da da büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından yakınları enkaz altında kalan depremzedeler, valiliğe giderek çalışmaların ve yardımların yetersiz olduğunu belirtmiş ve tepki göstermişti.


Vali Çuhadar’sa “Adıyaman sahipsiz”“Yardımlar nerede” diye soran depremzedelere gülerek karşılık vermişti. Çuhadar’nın gülmesine öfkelenen bazı yurttaşlar “Neye gülüyorsun sen” sözleriyle tepki göstermişti.

Tepkiler sürünce Çuhadar, 10 Mart’ta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Çuhadar, şimdi de depremle ilgili yazdığı bir şiir yazdı. Çuhadar’ın ‘Adıyaman Depremi’ adını verdiği şiiri şöyle:

“Kara gece saat dört onyediydi

Bu vuran suskun arzın hiddetiydi

Ölüm yakın belli hüküm katiydi

Karanlıkta solup gitti ağıtlar

Bu uğultu dünyaya ait değil

Sanki Sur’a üflemişti İsrafil

Göçüklerden can derledi Azrail

Nur gölünde yüzüp gitti şehitler

Babalar ev halkına etten duvardı

Analar kundakta yavrusun sardı

Sıcak evler o an birer mezardı

Kam almadan göçüp gitti yiğitler

Viran oldu Adıyaman depremde

Taze güller soldu arka bahçemde

Yanardağlar lav püskürttü çevremde

Enkazlarla göçüp gitti ahitler

Zelzelede saat durdu meydanda

Zaman dondu o an Adıyaman’da

Feryat figan arşa çıktı her yanda

Yürekleri delip gitti beyitler

Yıkanmadan uğurlandı mevtalar

Olanlara kifayetsiz güfteler

Çaresizce aktı günler haftalar

Yazılmadan uçup gitti kağıtlar

Zaman doldu fayları kırdı toprak

Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak

İdrak eyle dünya kısa bir durak

Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitler

Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı

Payımıza düştü haysiyet avı

Dört bucağı gezdi iftira devi

Arkasını dönüp gitti şahitler.”

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