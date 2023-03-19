Muharrem İnce: Tek amacım ikinci turda Erdoğan’ın kaybetmesini gerçekleştirmek

Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski Liberal Demokrat Parti genel başkanı Cem Toker’e açık mektubunda ‘tek amacının ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesini gerçekleştirmek’ olduğunu söyledi.

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Millet ittifakının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden sonra yayımlanan anketler, Kılıçdaroğlu’nu Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçimin ikinci tura kalma ihtimali var.

Örneğin son MAK anketinin sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 47, Erdoğan yüzde 42, Muharrem İnce’nin de bulunduğu ‘diğer’ kategorisi yüzde üç oy alıyor. Geri kalan kesimse kararsız.

Bu nedenle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gibi isimlerin adaylıktan çekilmesi yönünde kamuoyu baskısı var.

Cem Toker de 17 Mart’ta İnce’ye açık mektup yayınlamış, adaylıktan çekilmesi gerektiğini söylemişti: “Cehennemin yolunca taş döşemiş siyasetçi konumuna düşmeyiniz.”

‘İttifakı Kemal Bey vakit varken bozmalıdır’

İnce bu mektuba bugün yayınladığı açık mektupla yanıt verdi.

Mektubun ilk kısmında CHP yönetimini, gazetecileri, altılı masa sistemini, altılı masadaki partileri hedef alan İnce, son kısımda Toker’e şöyle seslendi:

*Samimiyetle bilmenizi isterim ki ben bu anlayışın ve adayın Erdoğan’ı yeneceğine inanmıyorum. Tek adayla girilmesinin Cumhur İttifakının işine geldiğini düşünüyorum. Erdoğan’ın amacı bütün muhalefeti tek bir kayığa bindirip ondan sonra tekmeyi vurmaktır.

*Toplam oyu 961,5’u geçemeyen ve toplumsal temsili zayıf olan partilerle sırf adaylığını onayladıkları için sürdürdüğü ittifakı Kemal Bey vakit varken bozmalıdır. Seçimin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan kaybedecektir. Ben bunu görüyorum ve tek amacım bunu gerçekleştirmektir.

‘Aday olmak gibi bir kişisel tutkum yok’

*Benim aday olmak gibi bir kişisel tutkum yok, herkes bilsin ki ülkemin menfaatini her şeyin üzerinde tutarım. Bununla birlikte adaylığımın gördüğü ilginin bu muhalefet anlayışını benimseyenlere bazı şeyleri fark ettirmesini umut ediyorum.

*Siyaset bir vekâlet işidir. Biz belirli bir seçmen grubunun vekili olarak siyaset yapıyoruz. Bir toplumsal talebi dillendiriyoruz. Benimle yola çıkan, partiye yardımda bulunan, gece gündüz hiçbir menfaati olmadan çalışan yol arkadaşlarımı hiçe sayarak kendi başıma alabileceğim bir karar da olamaz.