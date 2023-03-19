Muharrem İnce, yarın adaylık için YSK’ya başvuracak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarın Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracağını söyledi.

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İnce, haberi partisinin genel merkezi önünde toplanan kalabalığa verdi: “Yarın YSK’ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Yarın son gün. Ama çarşamba bir iş başlıyor, 100 bin imza. Çarşambadan pazartesiye kadar biz ne yapacağız? Çarşamba günü bir günde işi bitireceğiz. Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa, ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz. Hadi göreyim sizi, çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlıkları önünde kuyruk oluşturacaksınız.”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron‘un seçimlerdeki başarısını hatırlatan İnce, “Fransa’da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa, biz de Türkiye’de bir devrim yapacağız” dedi.

İnce’nin adaylığı

Millet ittifakının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden sonra yayımlanan anketler, Kılıçdaroğlu’nu Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçimin ikinci tura kalma ihtimali var.

Örneğin son MAK anketinin sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 47, Erdoğan yüzde 42, Muharrem İnce’nin de bulunduğu ‘diğer’ kategorisi yüzde üç oy alıyor. Geri kalan kesimse kararsız.

Bu nedenle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gibi isimlerin adaylıktan çekilmesi yönünde kamuoyu baskısı var.