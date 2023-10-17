Akşam Postası / 17 Ekim 2023

İsrail: Hamas saldırılarında üç Türk vatandaşı öldü

İsrail’in Ankara büyükelçiliği, Hamas’ın İsrail’e saldırılarında üç Türk vatandaşının öldüğünü bildirdi.

Anket: 10 CHP’liden beşi yerel seçimde Kılıçdaroğlu’yla ‘şans artar’ diyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 CHP’liden beşi yerel seçimlerde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla ‘başarı şansının artacağı’ görüşünde. Anket ortalaması Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz görüş bildirirken, CHP’lilerde kafa kafaya da olsa olumlu görüşler önde çıktı.

İSKİ verileri: İstanbul’da 2,5 milyon yabancı yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerini paylaşarak kentte 2,5 milyon yabancının yaşadığını bildirdi.

Konut fiyatları bir yılda yüzde 90,3 arttı

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta yüzde 5,5 yıllık bazdaysa yüzde 90,3 arttı.

Kaftancıoğlu ‘vatandaşlara açtığı tüm davalar’ı çekiyor

CHP’nin eski İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘vatandaşlara açtığı tüm davalar’ı çekeceğini duyurdu.

İETT’den ’65 yaş ve üstü’ açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınmaya devam edileceğini açıkladı.

Tesla 55 bin aracını geri çağıracak

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 54 bin 676 aracını geri çağıracak.