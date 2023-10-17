İsrail kara harekatı için Biden’ı bekliyormuş

İsrail’in Gazze harekatı için ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyaretini tamamlanmasını beklediği bildirildi.

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İsrail, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği ve yüzlerce İsrailli’nin öldürülüp onlarcasının da rehin alındığı saldırıların ardından Gazze’yi havadan vurmaya başlamıştı. Gazze’ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyen ve bölgeye ablukayı tüm rehineler serbest bırakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, kapsamlı bir kara harekatı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

DW’nin Der Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberinden aktardığına göre kara harekatının Biden’ın İsrail ziyareti tamamladıktan sonra başlayacağına dair işaretlerin arttığı belirtildi.

Haberde, “Spiegel’in edindiği bilgiye göre, İsrail’in bu ziyaret sürerken kara harekatını başlatarak Biden’ı karşısına alması neredeyse imkansız” denildi.

Biden, ABD’nin desteğini göstermek amacıyla yarın İsrail’i ziyaret edecek. Biden, bu ziyaret sırasında aralarında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun da bulunduğu üst düzey yetkililerle görüşecek.

Biden, İsrail’in Gazze’yi işgal etmesinin ‘büyük bir hata’ olacağını söylemişti.

Biden’ın ziyaretinden önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da İsrailli ordu yetkilileriyle görüşmek için Tel Aviv’e gitti.