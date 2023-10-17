Anket: 10 CHP’liden beşi yerel seçimde Kılıçdaroğlu’yla ‘şans artar’ diyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 CHP’liden beşi yerel seçimlerde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla ‘başarı şansının artacağı’ görüşünde. Anket ortalaması Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz görüş bildirirken, CHP’lilerde kafa kafaya da olsa olumlu görüşler önde çıktı.

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Kongre süreçlerinin neredeyse tamamlandığı CHP’de 4-5 Kasım’da olağan kurultay düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği ‘değişim’ cephesinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu karşısında en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu, kendisinin aday olmayacağını, delegeler tarafından aday gösterilirse aday olacağını belirtmiş, yardımcıları da genel başkanı aday göstereceklerini söylemişti.

Her 10 kişiden beşine göre Kılıçdaroğlu ‘CHP’ye zarar verdi’

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın köşesinden aktardığına göre MetroPOLL, eylül araştırmasında Kılıçdaroğlu’nun seçimden sonraki tavrını, CHP’nin kurultayını, kurultaydan çıkacak sonucun seçimi nasıl etkileyeceğini seçmene sordu.

Buna göre Kılıçdaroğlu’nun seçimden sonraki tavrına ilişkin katılımcıların yüzde 48,4’ü “CHP’ye zarar verdi” dedi. Yüzde 24,7’si ‘bir şeyin değişmediğini’ söyledi. Yüzde 15,8’i fikir belirtmedi. Yüzde 11,1’i Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP’ye güç kazandırdığına’ inanıyor.

CHP’lilerin yüzde 40,7’si ‘CHP’nin zarar gördüğünü’ savunuyor.

Genel ortalama Özel’i, CHP’liler Kılıçdaroğlu’nu istiyor

Ankette ayrıca “CHP Grup Başkanı Özel’in mi, Kılıçdaroğlu’nun mu genel başkan olmasını istersiniz?” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 42,2’si Özel’i, yüzde 24,6’sı Kılıçdaroğlu’nu seçti. Yüzde 33,2’si ise “Fikrim yok” dedi.

CHP’lilerdeyse durum farklı. Yüzde 44,2 Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 41,9 Özel’i yeğliyor. Yüzde 43,5’i Özel’in kaybedeceğini, yüzde 37,6’sı kazanacağını düşünüyor.

CHP’lilere göre Kılıçdaroğlu’yla ‘başarı şansı artacak’

Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde seçimin nasıl etkileneceği de soruldu.

Katılımcıların yüzde 46’sı “Muhalefetin başarı şansını azaltır” derken, yüzde 28,1’i ‘başarı şansını artıracağını’ düşünüyor. Yüzde 13.9’u “Etkilemez” derken, yüzde 12’si bir fikri olmadığını ifade ediyor.

CHP’liler ise tam tersini düşünüyor. Yüzde 47,3 ‘Kılıçdaroğlu’yla başarı şansının artacağını’, yüzde 39,6’sı ‘azalacağını’ kaydediyor.

Editör notu: Anket, Saymaz’ın köşesinden aktarıldığı için Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgilere ulaşılamadı: