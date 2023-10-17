İETT’den ’65 yaş ve üstü’ açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınmaya devam edileceğini açıkladı.

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Eylülde Ankara’daki Özel Halk Otobüsü sahipleri, ‘zarar ettikleri gerekçesiyle’ ücretsiz taşıma hakkı olanları artık taşımayacaklarını açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise artan maliyetlere rağmen özel otobüslere destek olduklarını, Eylül 2023 ayına kadar EGO’nun zararının 3 milyar TL’yi bulduğunu söylemişti. Başkan Yavaş, ücretsiz binme hakkı olduğu halde vatandaşın özel halk otobüslerine alınmaması halinde plakaların kendilerine bildirilmesini, gereğini yapacaklarını bildirmişti.

Dünse, Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ve otobüs esnafı, Türkiye genelinde ‘her ayın yalnızca 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşınacağına’ yönelik kararlarını açıkladı.

Tartışmalar sürerken İETT’den konuyla ilgili açıklama geldi. İETT, 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz taşınmaya devam edeceğini kaydetti.

İETT’nin Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: “Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır. İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcularımız, ücretsiz taşınmaya devam edecektir.”