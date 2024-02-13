Akşam Postası / 13 Şubat 2024

Erzincan’da altın madeninde toprak kayması: Dokuz kişiye ulaşılamıyor
Erzincan’da bir altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Dokuz kişiye ulaşılamıyor.
Siyanür meselesi: İçişleri bakanı topu adalet bakanına attı, belediye başkanı ‘Bilgim yok’ dedi
Bakanlık Fırat Nehri için alarmda: Kapılar kapatıldı
Altın madeninde toprak kayması: Valiye göre Fırat Nehri’ne sızma yok
Gürsel Tekin CHP’den istifa etti
CHP’nin eski milletvekili ve genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin partiden istifa etti.
Döviz arayışı: Erdoğan BAE’de yatırımcılarla görüştü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü.
Parti meclisi onaylı CHP adayları
CHP’nin parti meclisinde onayladığı belediye başkan adaylarının listesi açıklandı.
En değerli 20 şirket
3 trilyon doları aşkın değeriyle Microsoft zirvede. Microsoft’u Apple, Saudi Aramco ve Alphabet takip ediyor.
Muhbir vatandaş iş başında: 2023’te 140 bin kişi MİT’e bilgi sağladı
2023’te Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT), 140 bin vatandaş istihbarat sağladı.
Alper Gezeravcı, Uzay Ajansı yönetimine atandı
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayında yer alan kararla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Dev zam: Motorinin fiyatında rekor
Motorine 2 lira 57 kuruş zam geldi.
Merkez Bankası’ndan ‘elektronik para kuruluşu’na faaliyet izni
Merkez Bankası (MB), ‘Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.
İzmir’de gazetecilere operasyon: Altı gözaltı
İzmir’de Mezopotamya Ajansı, JINNEWS ve Gazete Duvar muhabirleri ile DEM Parti basın çalışanı gözaltına alındı.
Rusya, Estonya başbakanını ‘arananlar’ listesine koydu
Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ı ‘arananlar’ listesine koydu.