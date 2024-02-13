Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Şubat 2024

Erzincan’da altın madeninde toprak kayması: Dokuz kişiye ulaşılamıyor

Erzincan’da bir altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Dokuz kişiye ulaşılamıyor.

Siyanür meselesi: İçişleri bakanı topu adalet bakanına attı, belediye başkanı ‘Bilgim yok’ dedi

Bakanlık Fırat Nehri için alarmda: Kapılar kapatıldı

Altın madeninde toprak kayması: Valiye göre Fırat Nehri’ne sızma yok

Siyanürlü sahada toprak kayması: ‘Vali ve savcılar şirketin CEO’su gibiydi’

Gürsel Tekin CHP’den istifa etti

CHP’nin eski milletvekili ve genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin partiden istifa etti.


Bugün Dünya Radyo Günü: ‘Mikrofonda’ Cem Hakko ve Ömer Madra var

Döviz arayışı: Erdoğan BAE’de yatırımcılarla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü.

Parti meclisi onaylı CHP adayları

CHP’nin parti meclisinde onayladığı belediye başkan adaylarının listesi açıklandı. 

En değerli 20 şirket

3 trilyon doları aşkın değeriyle Microsoft zirvede. Microsoft’u Apple, Saudi Aramco ve Alphabet takip ediyor.

Muhbir vatandaş iş başında: 2023’te 140 bin kişi MİT’e bilgi sağladı

2023’te Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT), 140 bin vatandaş istihbarat sağladı.

ÖSYM yapay zekayla soru üretecek

Alper Gezeravcı, Uzay Ajansı yönetimine atandı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayında yer alan kararla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Dev zam: Motorinin fiyatında rekor

Motorine 2 lira 57 kuruş zam geldi.

Merkez Bankası’ndan ‘elektronik para kuruluşu’na faaliyet izni

Merkez Bankası (MB), ‘Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

İzmir’de gazetecilere operasyon: Altı gözaltı

İzmir’de Mezopotamya Ajansı, JINNEWS ve Gazete Duvar muhabirleri ile DEM Parti basın çalışanı gözaltına alındı.

Rusya, Estonya başbakanını ‘arananlar’ listesine koydu

Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ı ‘arananlar’ listesine koydu.

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Mazideki şen şakrak geceleri özlüyor gibi 

İsmi cezbetti beni. Bir meyhane için ilginç bir isim; Dr. Rodi.
Maltepe pek bildiğim bir yer değil. Birol’la (Bayram) epeydir rakı içmemiştik, Dr. Rodi’de buluşmak üzere sözleştik.

BİSAM: Açlık sınırı 15 bin lirayı aştı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 15 bin lirayı geçti. Asgari ücretle (17 bin 2 lira) geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaş her geçen gün daha da zorlanıyor. BİSAM’ın açıkladığı ocak dönemi raporuna göre Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı olan açlık sınırı […]

Akşam Postası / 15 Şubat 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.