Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık Fırat Nehri için alarmda: Kapılar kapatıldı

Bakanlık, Erzincan’da toprak kaymasına sahne olan altın madeninden Fırat Nehri’ne bir sızmayı engellemek için kapıları kapattı.

Fotoğraf: AA

İliç ilçesindeki madende bugün toprak kayması meydana geldi. Dokuz kişiye ulaşılamıyor.  


Toprak kayması nedeniyle Fırat Nehri’ne siyanürün sızacağı endişesi artarken bakanlık harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığını açıkladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ‘şimdilik’ Fırat Nehri’ne bir sızma ya da akıntının söz konusu olmadığını söylemişti.

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