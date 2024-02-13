Yaramazlara biraz batar!

Parti meclisi onaylı CHP adayları

CHP’nin parti meclisinde onayladığı belediye başkan adaylarının listesi açıklandı. 

Fotoğraf: AA

Malatya adayı, Malatya milletvekili Veli Ağbaba oldu. Ordu’da Zekai Sana, Kayseri’de Murat Molu, Adıyaman’daysa Abdurrahman Tutdere aday gösterildi.


Kamuoyunda tartışılan Hatay ve İzmir adayları ise değişmedi.

Pazartesini günü onaylanan liste şöyle:

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
İLİLÇEBELDEADAY
ADANAÇUKUROVAEMRAH KOZAY
ADANASEYHANOYA TEKİN
ADANAYUMURTALIKERDİNÇ ALTIOK
ADANAYÜREĞİRNURETTİN TANIŞ
ADIYAMANMERKEZABDURRAHMAN TUTDERE
ADIYAMANGÖLBAŞIBELÖRENMURAT ÖZMEN
AFYONKARAHİSAREVCİLERBERRİN UĞURLU
AFYONKARAHİSARİHSANİYEDÖĞERESER KESKİN
AFYONKARAHİSARİHSANİYEGAZLIGÖLİBRAHİM YILMAZ
AFYONKARAHİSARİHSANİYEKAYIHANHASAN DENİZ BARLAK
AFYONKARAHİSARİHSANİYEYAYLABAĞICAFER KOCAER
AĞRITUTAKZEHRA ÖZTÜRK
ANKARAAKYURTFİLİZ GEYGEL
ANKARAÇANKAYAHÜSEYİN CAN GÜNER
ANKARAÇUBUKCAN KADEROĞLU
ANKARASİNCANVEYSEL ALKAN
ARTVİNYUSUFELİBARIŞ DEMİRCİ
AYDINDİDİMHATİCE GENÇAY
AYDINGERMENCİKBURAK ZENCİRCİ
BALIKESİRALTIEYLÜLHAKAN ŞEHİRLİ
BALIKESİRBANDIRMADURSUN MİRZA
BALIKESİREDREMİTMEHMET ERTAŞ
BALIKESİRHAVRANLEVENT GÖKALP
BALIKESİRİVRİNDİALİ KUNDAKÇI
BALIKESİRKARESİSERPİL AKGÜL
BALIKESİRMANYASAHMET DURU
BALIKESİRSAVAŞTEPEALİ KOYUNCU
BATMANBEŞİRİİKİKÖPRÜYALÇIN KAYA
BATMANGERCÜŞKAYAPINARÖMER DERİNTEKİN
BATMANKOZLUKBEKİRHANFERHAT SAKIK
BATMANKOZLUKSERVET VARLIK
BATMANMERKEZBALPINARYUSUF BULUT
BİTLİSAHLATBÜLENT KELEŞ
BOLUGEREDEBEKİR UZUN
BURSAGEMLİKŞÜKRÜ DEVİREN
BURSAKESTELAKAN AYAZ
BURSAMUDANYADENİZ DALGIÇ
BURSANİLÜFERŞADİ ÖZDEMİR
ÇANAKKALEGÖKÇEADABÜLENT ECEVİT ATALAY
DENİZLİBABADAĞFUAT ÜSTÜNDAĞ
DENİZLİÇARDAKALİ ALTINER
DENİZLİTAVASKADİR TATIK
DİYARBAKIRERGANİCEVDET AKDEMİR
DİYARBAKIRHAZROSERHAT MIZRAK
İLİLÇEBELDEADAY
DİYARBAKIRKOCAKÖYVEYSİ KILIÇ
EDİRNEMERKEZŞÜKRÜ CİRAVOĞLU
ERZİNCANMERKEZÇAĞLAYANÇETİN ÇAY
ERZURUMAZİZİYEAHMET ULUSOY
ERZURUMHORASANÇETİN YALÇIN
ERZURUMİSPİRADEM UMUT EFE
ERZURUMKÖPRÜKÖYATİLLA UZUN
ERZURUMOLURFERİDUN KAPLAN
ERZURUMPALANDÖKENCEMAL KOÇAK
ERZURUMPASİNLERİLHAMİ ÇİFTÇİ
ERZURUMTEKMANMEHMET OĞUZ
ERZURUMUZUNDEREMUSTAFA ÜNALDI
HATAYHASSAHÜSEYİN BAĞCI
HATAYSAMANDAĞSÜLEYMAN BEDİR ABACI
IĞDIRMERKEZVOLKAN KAYLAN
IĞDIRTUZLUCACEMAL KURNAZ
ISPARTAEĞİRDİRNECATİ SAVAŞ
İSTANBULADALARALİ ERCAN AKPOLAT
İSTANBULAVCILARUTKU CANER ÇAYKARA
İSTANBULBAKIRKÖYAYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU
İSTANBULBEYKOZALAATTİN KÖSELER
İSTANBULÇEKMEKÖYORHAN ÇERKEZ
İSTANBULESENYURTALİ GÖKMEN
İSTANBULKADIKÖYMESUT KÖSEDAĞI
İSTANBULKAĞITHANETONGUÇ ÇOBAN
İSTANBULSARIYERMUSTAFA OKTAY AKSU
İSTANBULÜMRANİYEAYKUT ERDOĞDU
İSTANBULZEYTİNBURNUONUR SOYTÜRK
KAHRAMANMARAŞÇAĞLAYANCERİTAHMET TEKEL
KARAMANBAŞYAYLAMEHMET DURAN
KARSMERKEZDiNDAR GÜLTEKİN
KASTAMONUAĞLINERMİN GÜNEY
KASTAMONUAZDAVAYMURAT KARABURUK
KASTAMONUDOĞANYURTYAKUP ŞENTÜRK
KAYSERİBÜYÜKŞEHİRMURAT MOLU
KIRŞEHİRAKÇAKENTMEHMET TOPEL
KIRŞEHİRMERKEZÖZBAĞTEKİN VAR
KİLİSELBEYLİYILMAZ ÖZKAN
KİLİSMUSABEYLİBİLAL ÖZDEMİR
KOCAELİBAŞİSKELEOSMAN ANIL ACURMAN
KOCAELİDİLOVASIYAKUP TÖRK
KONYAEMİRGAZİÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR
KÜTAHYAALTINTAŞMAHİR PINAR
KÜTAHYAGEDİZESKİGEDİZABDURRAHMAN SARI

İLİLÇEBELDEADAY
KÜTAHYAGEDİZGÖKLERMEHMET ÖZBEK
KÜTAHYAGEDİZYENİKENTMUAMMER AKDEMİR
KÜTAHYAHİSARCIKMUSTAFA AKPINAR
KÜTAHYASİMAVAKDAĞHÜSNE AKSU
KÜTAHYASİMAVKUŞUMÜŞİDE SEVİL TEKE
MALATYABÜYÜKŞEHİRVELİ AĞBABA
MALATYAKALESALİH ÇİÇEK
MALATYAYEŞİLYURTALPER GÜRSOY
MARDİNKIZILTEPEMEHMET EMİN AYDIN
MERSİNAKDENİZNESİBE TEKER HAZİM
NEVŞEHİRMERKEZNARMUSTAFA YURTBİLİR
ORDUBÜYÜKŞEHİRZEKAİ SANA
ORDUAKKUŞBAYRAM GÖRÜR
ORDUÇATALPINAREMİN EKİN
ORDUÇAYBAŞIİSA YURT
ORDUGÖLKÖYMUSTAFA KARAAHMETOĞLU
ORDUKORGANHAKAN BAYIR
SAKARYAAKYAZIHAYRETTİN SEZGİN
SAKARYAKARASUUĞUR BÜYÜK
SAKARYASÖĞÜTLÜERTEKİN SARI
SAMSUNHAVZAERTAŞ ÇOBAN
SİNOPDURAĞANMUSTAFA EKER
SİVASDİVRİĞİCİHAN DENİZ AKBAŞ
SİVASULAŞİSMAİL SIRATAŞ
ŞANLIURFAEYYÜBİYEHALİL KARAKEÇİLİ
ŞANLIURFAHİLVANMEHMET CELAL AVCI
TEKİRDAĞÇORLUAHMET SARIKURT
TEKİRDAĞERGENERASİM YÜKSEL
TEKİRDAĞKAPAKLIİRFAN MANDALI
TEKİRDAĞSARAYABDULLAH TAŞYASAN
TOKATTURHALMEHMET ERDEM URAL
TRABZONARAKLIOSMAN DİLBER
TRABZONARSİNHASAN SUNGUR
TRABZONOFHALİL SARAL
TRABZONTONYAALİ TOKGÖZ
TUNCELİPERTEKİSMAİL ARSLAN
ZONGULDAKKİLİMLİGELİKBURHAN SEZGİN

CHP 227 adayını duyurdu

CHP’nin belediye başkan adayları belli oldu

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