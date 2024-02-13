Parti meclisi onaylı CHP adayları

CHP’nin parti meclisinde onayladığı belediye başkan adaylarının listesi açıklandı.
Malatya adayı, Malatya milletvekili Veli Ağbaba oldu. Ordu’da Zekai Sana, Kayseri’de Murat Molu, Adıyaman’daysa Abdurrahman Tutdere aday gösterildi.
Kamuoyunda tartışılan Hatay ve İzmir adayları ise değişmedi.
Pazartesini günü onaylanan liste şöyle:
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
|İL
|İLÇE
|BELDE
|ADAY
|ADANA
|ÇUKUROVA
|EMRAH KOZAY
|ADANA
|SEYHAN
|OYA TEKİN
|ADANA
|YUMURTALIK
|ERDİNÇ ALTIOK
|ADANA
|YÜREĞİR
|NURETTİN TANIŞ
|ADIYAMAN
|MERKEZ
|ABDURRAHMAN TUTDERE
|ADIYAMAN
|GÖLBAŞI
|BELÖREN
|MURAT ÖZMEN
|AFYONKARAHİSAR
|EVCİLER
|BERRİN UĞURLU
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|DÖĞER
|ESER KESKİN
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|GAZLIGÖL
|İBRAHİM YILMAZ
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|KAYIHAN
|HASAN DENİZ BARLAK
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|YAYLABAĞI
|CAFER KOCAER
|AĞRI
|TUTAK
|ZEHRA ÖZTÜRK
|ANKARA
|AKYURT
|FİLİZ GEYGEL
|ANKARA
|ÇANKAYA
|HÜSEYİN CAN GÜNER
|ANKARA
|ÇUBUK
|CAN KADEROĞLU
|ANKARA
|SİNCAN
|VEYSEL ALKAN
|ARTVİN
|YUSUFELİ
|BARIŞ DEMİRCİ
|AYDIN
|DİDİM
|HATİCE GENÇAY
|AYDIN
|GERMENCİK
|BURAK ZENCİRCİ
|BALIKESİR
|ALTIEYLÜL
|HAKAN ŞEHİRLİ
|BALIKESİR
|BANDIRMA
|DURSUN MİRZA
|BALIKESİR
|EDREMİT
|MEHMET ERTAŞ
|BALIKESİR
|HAVRAN
|LEVENT GÖKALP
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|ALİ KUNDAKÇI
|BALIKESİR
|KARESİ
|SERPİL AKGÜL
|BALIKESİR
|MANYAS
|AHMET DURU
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|ALİ KOYUNCU
|BATMAN
|BEŞİRİ
|İKİKÖPRÜ
|YALÇIN KAYA
|BATMAN
|GERCÜŞ
|KAYAPINAR
|ÖMER DERİNTEKİN
|BATMAN
|KOZLUK
|BEKİRHAN
|FERHAT SAKIK
|BATMAN
|KOZLUK
|SERVET VARLIK
|BATMAN
|MERKEZ
|BALPINAR
|YUSUF BULUT
|BİTLİS
|AHLAT
|BÜLENT KELEŞ
|BOLU
|GEREDE
|BEKİR UZUN
|BURSA
|GEMLİK
|ŞÜKRÜ DEVİREN
|BURSA
|KESTEL
|AKAN AYAZ
|BURSA
|MUDANYA
|DENİZ DALGIÇ
|BURSA
|NİLÜFER
|ŞADİ ÖZDEMİR
|ÇANAKKALE
|GÖKÇEADA
|BÜLENT ECEVİT ATALAY
|DENİZLİ
|BABADAĞ
|FUAT ÜSTÜNDAĞ
|DENİZLİ
|ÇARDAK
|ALİ ALTINER
|DENİZLİ
|TAVAS
|KADİR TATIK
|DİYARBAKIR
|ERGANİ
|CEVDET AKDEMİR
|DİYARBAKIR
|HAZRO
|SERHAT MIZRAK
|İL
|İLÇE
|BELDE
|ADAY
|DİYARBAKIR
|KOCAKÖY
|VEYSİ KILIÇ
|EDİRNE
|MERKEZ
|ŞÜKRÜ CİRAVOĞLU
|ERZİNCAN
|MERKEZ
|ÇAĞLAYAN
|ÇETİN ÇAY
|ERZURUM
|AZİZİYE
|AHMET ULUSOY
|ERZURUM
|HORASAN
|ÇETİN YALÇIN
|ERZURUM
|İSPİR
|ADEM UMUT EFE
|ERZURUM
|KÖPRÜKÖY
|ATİLLA UZUN
|ERZURUM
|OLUR
|FERİDUN KAPLAN
|ERZURUM
|PALANDÖKEN
|CEMAL KOÇAK
|ERZURUM
|PASİNLER
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|ERZURUM
|TEKMAN
|MEHMET OĞUZ
|ERZURUM
|UZUNDERE
|MUSTAFA ÜNALDI
|HATAY
|HASSA
|HÜSEYİN BAĞCI
|HATAY
|SAMANDAĞ
|SÜLEYMAN BEDİR ABACI
|IĞDIR
|MERKEZ
|VOLKAN KAYLAN
|IĞDIR
|TUZLUCA
|CEMAL KURNAZ
|ISPARTA
|EĞİRDİR
|NECATİ SAVAŞ
|İSTANBUL
|ADALAR
|ALİ ERCAN AKPOLAT
|İSTANBUL
|AVCILAR
|UTKU CANER ÇAYKARA
|İSTANBUL
|BAKIRKÖY
|AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|ALAATTİN KÖSELER
|İSTANBUL
|ÇEKMEKÖY
|ORHAN ÇERKEZ
|İSTANBUL
|ESENYURT
|ALİ GÖKMEN
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|MESUT KÖSEDAĞI
|İSTANBUL
|KAĞITHANE
|TONGUÇ ÇOBAN
|İSTANBUL
|SARIYER
|MUSTAFA OKTAY AKSU
|İSTANBUL
|ÜMRANİYE
|AYKUT ERDOĞDU
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|ONUR SOYTÜRK
|KAHRAMANMARAŞ
|ÇAĞLAYANCERİT
|AHMET TEKEL
|KARAMAN
|BAŞYAYLA
|MEHMET DURAN
|KARS
|MERKEZ
|DiNDAR GÜLTEKİN
|KASTAMONU
|AĞLI
|NERMİN GÜNEY
|KASTAMONU
|AZDAVAY
|MURAT KARABURUK
|KASTAMONU
|DOĞANYURT
|YAKUP ŞENTÜRK
|KAYSERİ
|BÜYÜKŞEHİR
|MURAT MOLU
|KIRŞEHİR
|AKÇAKENT
|MEHMET TOPEL
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|ÖZBAĞ
|TEKİN VAR
|KİLİS
|ELBEYLİ
|YILMAZ ÖZKAN
|KİLİS
|MUSABEYLİ
|BİLAL ÖZDEMİR
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|OSMAN ANIL ACURMAN
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|YAKUP TÖRK
|KONYA
|EMİRGAZİ
|ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR
|KÜTAHYA
|ALTINTAŞ
|MAHİR PINAR
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|ESKİGEDİZ
|ABDURRAHMAN SARI
|İL
|İLÇE
|BELDE
|ADAY
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|GÖKLER
|MEHMET ÖZBEK
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|YENİKENT
|MUAMMER AKDEMİR
|KÜTAHYA
|HİSARCIK
|MUSTAFA AKPINAR
|KÜTAHYA
|SİMAV
|AKDAĞ
|HÜSNE AKSU
|KÜTAHYA
|SİMAV
|KUŞU
|MÜŞİDE SEVİL TEKE
|MALATYA
|BÜYÜKŞEHİR
|VELİ AĞBABA
|MALATYA
|KALE
|SALİH ÇİÇEK
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|ALPER GÜRSOY
|MARDİN
|KIZILTEPE
|MEHMET EMİN AYDIN
|MERSİN
|AKDENİZ
|NESİBE TEKER HAZİM
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|NAR
|MUSTAFA YURTBİLİR
|ORDU
|BÜYÜKŞEHİR
|ZEKAİ SANA
|ORDU
|AKKUŞ
|BAYRAM GÖRÜR
|ORDU
|ÇATALPINAR
|EMİN EKİN
|ORDU
|ÇAYBAŞI
|İSA YURT
|ORDU
|GÖLKÖY
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|ORDU
|KORGAN
|HAKAN BAYIR
|SAKARYA
|AKYAZI
|HAYRETTİN SEZGİN
|SAKARYA
|KARASU
|UĞUR BÜYÜK
|SAKARYA
|SÖĞÜTLÜ
|ERTEKİN SARI
|SAMSUN
|HAVZA
|ERTAŞ ÇOBAN
|SİNOP
|DURAĞAN
|MUSTAFA EKER
|SİVAS
|DİVRİĞİ
|CİHAN DENİZ AKBAŞ
|SİVAS
|ULAŞ
|İSMAİL SIRATAŞ
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|HALİL KARAKEÇİLİ
|ŞANLIURFA
|HİLVAN
|MEHMET CELAL AVCI
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|AHMET SARIKURT
|TEKİRDAĞ
|ERGENE
|RASİM YÜKSEL
|TEKİRDAĞ
|KAPAKLI
|İRFAN MANDALI
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|ABDULLAH TAŞYASAN
|TOKAT
|TURHAL
|MEHMET ERDEM URAL
|TRABZON
|ARAKLI
|OSMAN DİLBER
|TRABZON
|ARSİN
|HASAN SUNGUR
|TRABZON
|OF
|HALİL SARAL
|TRABZON
|TONYA
|ALİ TOKGÖZ
|TUNCELİ
|PERTEK
|İSMAİL ARSLAN
|ZONGULDAK
|KİLİMLİ
|GELİK
|BURHAN SEZGİN