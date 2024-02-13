Döviz arayışı: Erdoğan BAE’de yatırımcılarla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü.

Fotoğraf: İletişim Başkanlığı

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ diye tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la BAE’ye yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.

Şimşek ve ekonomi yönetimindeki diğer isimler, daha sonra çeşitli vakitlerde batı ülkelerini ve yeniden Körfez ülkelerini gezmişti.

Şimdi de Erdoğan BAE’ye gitti. Erdoğan burada yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü.

İletişim Başkanlığı şu açıklamayı paylaştı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai’de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi. Şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda Türkiye’de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600’e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.”