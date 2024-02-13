Muhbir vatandaş iş başında: 2023’te 140 bin kişi MİT’e bilgi sağladı

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar ocakta net 236,5 milyon dolar alım yaptı. Koç 77,7 milyon dolarla en çok alım yapılan hisse olurken Sasa Polyester 50,5 milyon dolarla en çok net satış yapılan hisse oldu. Bloomberg HT’nin derlemesine göre yabancı yatırımcının ocakta en çok sattığı hisseler şunlar oldu: Yabancı yatırımcının en çok aldığı hisselerse şunlar: Borsada dün […]