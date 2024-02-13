Yaramazlara biraz batar!

Muhbir vatandaş iş başında: 2023’te 140 bin kişi MİT’e bilgi sağladı

2023’te Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT), 140 bin vatandaş istihbarat sağladı.

Fotoğraf: AA

MİT’e internet sitesi üzerinden bilgi ileten kişi sayısını açıklandı.


NTV‘nin aktardığına göre 2023’te ay ay MİT’e bilgi iletlenlerin sayısı şöyle:

  • Şubat 12 bin 458
  • Mart 19 bin 947
  • Nisan 12 bin 897
  • Mayıs 9 bin 815
  • Haziran 10 bin 903
  • Temmuz 7 bin 193
  • Ağustos 11 bin 291
  • Eylül 29 bin 770
  • Ekim 9 bin 781
  • Kasım 4 bin 927
  • Aralık 5 bin 69

2024’ün ilk ayında MİT’e bilgi iletenlerin sayısıysa 6 bin 714 .

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