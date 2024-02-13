Muhbir vatandaş iş başında: 2023’te 140 bin kişi MİT’e bilgi sağladı

2023’te Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT), 140 bin vatandaş istihbarat sağladı.
MİT’e internet sitesi üzerinden bilgi ileten kişi sayısını açıklandı.
NTV‘nin aktardığına göre 2023’te ay ay MİT’e bilgi iletlenlerin sayısı şöyle:
- Şubat 12 bin 458
- Mart 19 bin 947
- Nisan 12 bin 897
- Mayıs 9 bin 815
- Haziran 10 bin 903
- Temmuz 7 bin 193
- Ağustos 11 bin 291
- Eylül 29 bin 770
- Ekim 9 bin 781
- Kasım 4 bin 927
- Aralık 5 bin 69
2024’ün ilk ayında MİT’e bilgi iletenlerin sayısıysa 6 bin 714 .