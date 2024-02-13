Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de gazetecilere operasyon: Altı gözaltı

İzmir’de Mezopotamya Ajansı, JINNEWS ve Gazete Duvar muhabirleri ile DEM Parti basın çalışanı gözaltına alındı.

Görsel: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre İzmir’de polisler sabah saatlerinde gazetecilerin evlerine baskın düzenledi.


MA muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney; JINNEWS muhabiri Melike Aydın ve Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu gözaltına alındı.

DEM Parti basın çalışanı Fatma Funda Akbulut da gözaltına alınanlar arasında.

Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen gazeteciler Çankaya’daki terörle mücadele şubesinde tutuluyor.

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