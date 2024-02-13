Alper Gezeravcı, Uzay Ajansı yönetimine atandı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayında yer alan kararla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atandı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı ise 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereği görevinden alındı.