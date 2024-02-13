Yaramazlara biraz batar!

En değerli 20 şirket

3 trilyon doları aşkın değeriyle Microsoft zirvede. Microsoft’u Apple, Saudi Aramco ve Alphabet takip ediyor.

Fotoğraf: AA

‘companiesmarketcap.com’ verilerine göre en değerli 20 şirket şöyle:


  • Microsoft (3,085 trilyon dolar)
  • Apple (2,889 trilyon dolar)
  • Saudi Aramco (2,039 trilyon dolar)
  • Alphabet (1,841 trilyon dolar)
  • Amazon (1,79 trilyon dolar)
  • Nvidia (1,784 trilyon dolar)
  • Meta (1,195 trilyon dolar)
  • Berkshire Hathaway (861,74 milyar dolar)
  • Eli Lilly (699,88 milyar dolar)
  • TSMC (676,61 milyar dolar)
  • Tesla (599,15 milyar dolar)
  • Broadcom (592,19 milyar dolar)
  • Visa (565,01 milyar dolar)
  • Novo Nordisk (537,95 milyar dolar)
  • JPMorgan Chase (505,69 milyar dolar)
  • UnitedHealth (478,77 milyar dolar)
  • Walmart (458,48 milyar dolar)
  • LVMH (436,9 milyar dolar)
  • Mastercard (428,59 milyar dolar)
  • Exxon Mobil (409,68 milyar dolar)

Dünya Bankası’nın verilerine göre Türkiye’nin 2022’deki gayri safi yurt içi hasılası 907,12 milyar dolar.

Yapay zeka etkisi: Nvidia hisseleri bir buçuk ayda yüzde 45 değerlendi

SON HABERLER

Yabancı yatırımcının ocakta en çok aldığı ve sattığı hisseler

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar ocakta net 236,5 milyon dolar alım yaptı. Koç 77,7 milyon dolarla en çok alım yapılan hisse olurken Sasa Polyester 50,5 milyon dolarla en çok net satış yapılan hisse oldu. Bloomberg HT’nin derlemesine göre yabancı yatırımcının ocakta en çok sattığı hisseler şunlar oldu: Yabancı yatırımcının en çok aldığı hisselerse şunlar: Borsada dün […]