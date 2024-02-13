3 trilyon doları aşkın değeriyle Microsoft zirvede. Microsoft’u Apple, Saudi Aramco ve Alphabet takip ediyor.
‘companiesmarketcap.com’ verilerine göre en değerli 20 şirket şöyle:
- Microsoft (3,085 trilyon dolar)
- Apple (2,889 trilyon dolar)
- Saudi Aramco (2,039 trilyon dolar)
- Alphabet (1,841 trilyon dolar)
- Amazon (1,79 trilyon dolar)
- Nvidia (1,784 trilyon dolar)
- Meta (1,195 trilyon dolar)
- Berkshire Hathaway (861,74 milyar dolar)
- Eli Lilly (699,88 milyar dolar)
- TSMC (676,61 milyar dolar)
- Tesla (599,15 milyar dolar)
- Broadcom (592,19 milyar dolar)
- Visa (565,01 milyar dolar)
- Novo Nordisk (537,95 milyar dolar)
- JPMorgan Chase (505,69 milyar dolar)
- UnitedHealth (478,77 milyar dolar)
- Walmart (458,48 milyar dolar)
- LVMH (436,9 milyar dolar)
- Mastercard (428,59 milyar dolar)
- Exxon Mobil (409,68 milyar dolar)
Dünya Bankası’nın verilerine göre Türkiye’nin 2022’deki gayri safi yurt içi hasılası 907,12 milyar dolar.