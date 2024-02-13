Yapay zeka etkisi: Nvidia hisseleri bir buçuk ayda yüzde 45 değerlendi

California merkezli çip üreticisi Nvidia’nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 45’i geçti.

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Günü 722,48 dolardan kapatan çip şirketinin hisseleri, bugün yüzde 0,16 değer kazandı.

Henüz 8 işlem günü geçmesine rağmen Nvidia’nın hisselerinde şubat ayındaki artış yaklaşık yüzde 18 olarak hesaplandı.

Yıla 500 doların hemen altında başlayan şirketin hisselerinin 2024 başından bu yana yüzde 45,89 değer kazandı.

Öte yandan Nvidia’nın hisse fiyatı gün içinde 746,11 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle şirketin piyasa değeri gün içinde 1,82 trilyon doları görürken, kısa süreliğine Amazon’u geride bıraktı; işlem gününün sonunda şirketin piyasa değeri 1,78 trilyon dolar ve Amazon’un piyasa değeri 1,79 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Nvidia’nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayıs ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı.