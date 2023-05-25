Yapay zeka etkisi: Nvidia hisseleri fırladı

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Çip üreticisi Nvidia hisseleri, açıklanan bilançonun beklentilerin çok üzerinde olması ve yapay zeka sektöründe kullanılan çiplerin arzının artırılacağına yönelik açıklamalar sayesinde yüzde 28 yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Önceki dönemlerde Nvidia, yapay zeka sektöründe kullanılan çipleri tedarik etmekte zorlanıyordu. Reuters’a dün konuşan şirketin CEO’su Jensen Huang, “Ocakta talep inanılmaz derecede yüksekti. Ek siparişler vermek zorunda kaldık ve 2023’ün ikinci yarısı için önemli ölçüde daha fazla tedarik sağladık” diyerek yapay zeka sektörüne yönelik çalışmalarının artırılacağına işaret etti.

Nvidia ayrıca dün, ikinci çeyrek gelirlerini açıkladı. Reuters’ın aktardığına göre gelirler Wall Street tahminlerinin yüzde 50 oranında üzerinde geldi.

Bu iki gelişme Nvidia hisselerinin fırlamasına neden oldu.

Nvidia’nın hisseleri, yüzde 28 yükselişle 391,50 dolardan işlem gördü. Söz konusu yükseliş, Nvidia’nın borsa değerini yaklaşık 300 milyar dolar artırarak 950 milyar doların üzerine çıkardı. Böylelikle Nvidia, dünyanın en değerli yonga üreticisi ve Wall Street’in en değerli beşinci şirketi oldu.