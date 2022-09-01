ABD’den Nvidia’nın yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin

Çip üreticisi Nvidia, ABD hükümetinin yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin verdiğini bildirdi.

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Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yeni bildiriminde, hükümetin, şirketin H100 çipinin üretimini sürdürmek için gereken ihracat, yeniden ihracat ve ülke içi transferlere izin verdiğini belirtti.

AA’nın haberine göre bildirimde, A100 çipinin ABD’li müşterilerine destek sağlanması için gereken ihracata da 1 Mart 2023’e kadar izin verildiği aktarıldı.

Ayrıca, şirketin Hong Kong tesisi aracılığıyla A100 ve H100 siparişlerinin yerine getirilmesine ve lojistiğine de 1 Eylül 2023’e kadar izin verildiği kaydedildi.

Nvidia, SEC’e daha önceli bildiriminde, ABD hükümetinin, A100 ve H100 çiplerinin Çin’e ve Rusya’ya ihracatına ilişkin yeni bir lisans şartı getirildiğine dair şirketi bilgilendirdiğini belirtmişti.

Söz konusu bildirimde, yeni lisans şartının A100 ve H100 çiplerini içeren tüm sistemleri de kapsadığına işaret edilerek hükümetin, yeni düzenlemenin ürünlerin Çin’de askeri amaçlı kullanılması riskine yönelik olduğunu belirttiği kaydedilmişti.

Bildirimde, yeni lisans şartının şirketin H100 çipinin üretimini zamanında tamamlanmasını veya mevcut A100 müşterilerini destekleme kabiliyetini etkileyebileceği ve şirketin belirli operasyonlarını Çin dışına çıkarmasını gerektirebileceği aktarılmıştı.

Nvidia’nın yakında çıkacak yapay zeka çipi H100’ün daha önce yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Söz konusu çipin üretiminin bir kısmının Çin’de gideceği biliniyor.