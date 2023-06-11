Akşam Postası / 11 Haziran 2023

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık önerisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmede onursal başkanlığın gündeme geldiği öğrenildi. İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na ‘süreci birlikte götürelim’ dediği belirtildi.
İmamoğlu’ndan adaylık sinyali: Değişim iyi gelecek
Mansur Yavaş’tan anket ‘beğenisi’
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akademisyen Evren Balta’nın kendisini diğer liderlerden önde gösteren ‘pozitif oy’ anketini sosyal medya hesabından beğendi.
HDP ve Yeşil Sol’dan ‘özeleştiri’ bildirisi
Yeşil Sol Parti ve HDP Parti Meclisi, seçim yenilgisine ilişkin ortak bildiri yayınladı. Bildiride özeleştiri vurgusu yapılırken; seçmenin tepkisinin doğru okunmadığı belirtildi.
Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar kazandırdı.