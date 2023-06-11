Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 11 Haziran 2023

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmede onursal başkanlığın gündeme geldiği öğrenildi. İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na ‘süreci birlikte götürelim’ dediği belirtildi.

İmamoğlu’ndan adaylık sinyali: Değişim iyi gelecek

Mansur Yavaş’tan anket ‘beğenisi’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akademisyen Evren Balta’nın kendisini diğer liderlerden önde gösteren ‘pozitif oy’ anketini sosyal medya hesabından beğendi.


Aynadaki acı gerçek

HDP ve Yeşil Sol’dan ‘özeleştiri’ bildirisi

Yeşil Sol Parti ve HDP Parti Meclisi, seçim yenilgisine ilişkin ortak bildiri yayınladı. Bildiride özeleştiri vurgusu yapılırken; seçmenin tepkisinin doğru okunmadığı belirtildi.

İddia: Şimşek, Gaye Erkan’ın atanmasına itiraz etmiş

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar kazandırdı.

Evlatları depremde ölen annenin hukuk mücadelesi

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Avrupa’yla nasıl bir gelecek?

Yaratıcı bir çözüm bulunamazsa düşük yoğunluklu demokrasi ve Türk tipi ekonomi modeline sıkıştığımız kötü bir dengede yolumuza devam ederiz.

Akşam Postası / 11 Haziran 2023

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