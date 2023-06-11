Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar kazandırdı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 10,00 kazançla 5.626,49 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 5.204,48 puanı, en yüksek 5.639,23 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,32 artışla 5.324,05 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,94 kazançla 4.764,60 puana, Sanayi Endeksi yüzde 8,46 değer kazancıyla 9.080,93 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 10,69 artışla 5.496,97 puana yükseldi.

Koç Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,70 ile Koç Holding oldu. Koç Holding’i yüzde 28,23 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 25,15 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,41 ile Kiler Holding, yüzde 6,24 ile Smart Güneş Teknolojileri, yüzde 3,87 ile Girişim Elektrik Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 347 milyar 150 milyon lirayla Sasa Polyester, 262 milyar 719 milyon lirayla Koç Holding ve 244 milyar 122 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve borsa yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 11,82 artışla 1.476 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 11,82 kazançla 9.889 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde11,86 değer kazanarak 23,3610 lira, avronun satış fiyatı yüzde 11,98 yükselişle 25,1360 lira oldu.

Geçen hafta 26,4900 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 11,00 artarak 29,4040 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 11,17 kazançla 25,9140 liradan alıcı buldu.