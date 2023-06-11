Mansur Yavaş’tan anket ‘beğenisi’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akademisyen Evren Balta’nın kendisini diğer liderlerden önde gösteren ‘pozitif oy’ anketini sosyal medya hesabından beğendi.

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Muhalefetin seçimi kaybetmesi sonrası tartışmalar sürüyor.

Prof. Evren Balta, aday seçiminin hatalı olduğunu belirterek Aralık 2022 tarihli ‘negatif/pozitif oy verisi’ni paylaştı. Bu tabloya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘negatif’ duygunun en güçlü olduğu siyasetçilerden.

Ankete göre ‘Kılıçdaroğlu’na kesinlikle oy vermezdim’, ‘oy vermezdim’ diyenlerin oranı yüzde 66. Bu oranın en düşük olduğu siyasetçiyse Mansur Yavaş.

CHP’de adaylık tartışması sürerken Yavaş, resmi sosyal medya hesabından bu tabloyu beğendi.

Daha önce de Yavaş’ın ‘çevresi’, adaylık tartışmaları sırasında HDP seçmeninin desteğine dair bazı anketleri yaymaya çalışmıştı.