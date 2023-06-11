İddia: Şimşek, Gaye Erkan’ın atanmasına itiraz etmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Hafize Gaye Erkan’ı Merkez Bankası başkanı olmasına itiraz ettiği iddia edildi.

Hafize Gaye Erkan. (AA)

Cumhurbaşkanı kabinesinin değişmesinden kısa bir süre sonra Erkan, Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Merkez Bankası başkanlığına atanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, sitesinde Şimşek’in Erkan’ın atanmasına itiraz ettiğini yazdı. Bu bilgileri ‘ikinci elden’ edindiğini kaydeden Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

*Ekonomi ve iktidar kulislerinden gelen bilgilere göre ise Türk ekonomisinin yeni patronu Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olmasına çok da sıcak bakmamış hatta bu yöndeki bazı itirazlarını da yapmış.

*Merkez Bankacılığının bambaşka bir iş olduğunu, Erkan’ın bununla ilgili bir tecrübesi olmamasının büyük eksiklik olduğunu söylemiş. ABD’deki bankacılık macerasının da uluslararası saygınlıkta sorun yaratacağından söz etmiş.

*Bu fikri kendisi ile görüştükten sonra da pek değişmediği için atama gecikmiş ama sonunda Şimşek ikna edilmiş. Yani bu atamanın Şimşek’e rağmen yapıldığı söyleniyor ama bunlar hep ikinci elden bilgiler.

*Kimileri ise hafif kinayeli bir şekilde “O geldiğinde First National Bank zaten batıktı. O kurtarmak için getirildi ama kurtaramadı” diyorlar ve “Şimdi de durum aynı. Belki o tecrübesi burada işe yarar” diyerek TCMB’nin durumuna atıf yapıyorlar.