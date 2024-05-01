Akşam Postası / 1 Mayıs 2024

Saraçhane eylemi sonlandırıldı, polis ablukası devam ediyor
1 Mayıs Tertip Komitesi Saraçhane’deki eylemi sonlandırdığını duyurdu. Duyuruyla işçilerin büyük bir kısmı Saraçhane’den ayrıldı. Tarihi Unkapanı kemerindeki polis ablukasıysa devam ediyor.
Erdoğan’dan ‘selam ve sevgilerle’
İstanbul’da 1 Mayıs ablukası: 210 gözaltı
Polisten işçiye plastik mermi ve biber gazı
Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor
İçişleri bakanı ‘iftiharla’ sundu
TFF’den ‘erken seçim’ çıkışı: Azınlık çoğunluğa tahakküm edemez
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği’nin ‘erken seçim’ çağrısına rağmen seçimli genel kurulun 18 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.
‘Edebi süperstar’ Paul Auster hayatını kaybetti
‘New York Üçlemesi’ gibi eserleriyle eleştirmenlerce sıklıkla övülen yazar Paul Auster, 77 yaşında Brooklyn’deki evinde hayatını kaybetti.
Meteorolojiden 28 ile ‘sarı’ kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 28 ili ‘sarı’ kodla uyararak gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.