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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Mayıs 2024

Saraçhane eylemi sonlandırıldı, polis ablukası devam ediyor

1 Mayıs Tertip Komitesi Saraçhane’deki eylemi sonlandırdığını duyurdu. Duyuruyla işçilerin büyük bir kısmı Saraçhane’den ayrıldı. Tarihi Unkapanı kemerindeki polis ablukasıysa devam ediyor.

Erdoğan’dan ‘selam ve sevgilerle’

İstanbul’da 1 Mayıs ablukası: 210 gözaltı

Polisten işçiye plastik mermi ve biber gazı

Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor

İçişleri bakanı ‘iftiharla’ sundu

TFF’den ‘erken seçim’ çıkışı: Azınlık çoğunluğa tahakküm edemez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği’nin ‘erken seçim’ çağrısına rağmen seçimli genel kurulun 18 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.


‘Edebi süperstar’ Paul Auster hayatını kaybetti

‘New York Üçlemesi’ gibi eserleriyle eleştirmenlerce sıklıkla övülen yazar Paul Auster, 77 yaşında Brooklyn’deki evinde hayatını kaybetti.

Meteorolojiden 28 ile ‘sarı’ kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 28 ili ‘sarı’ kodla uyararak gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

SON HABERLER

Akşam Postası / 1 Mayıs 2024

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