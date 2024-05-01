Fed faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bıraktı.
Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed, son aylarda yüzde 2’lik enflasyon hedefine ilişkin ilerlemenin aksadığını kaydetti.
Fed Başkanı Jerome Powell “Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir” dedi.
Uzmanlara göre Fed’in ilk faiz indirimi eylülde olacak. İkinci faiz indiriminin de aralıkta yapılması bekleniyor.