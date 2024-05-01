Meteorolojiden 28 ile ‘sarı’ kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 28 ili ‘sarı’ kodla uyararak gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
MGM, 28 il için ‘ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini’ söyledi.
Sarı kodla uyarılan iller şöyle:
Zonguldak
Karaman
Bartın
Kilis
Düzce
Adana
Ankara
Çankırı
Gaziantep
Mersin
Kayseri
Konya
Nevşehir
Sivas
Yozgat
Aksaray
Kırıkkale
Karabük
Osmaniye
Adıyaman
Bolu
Eskişehir
Hatay
Kastamonu
Kırşehir
Kahramanmaraş
Niğde
Şanlıurfa
Sarı kod uyarısı nedir?
Sarı kodlu uyarı hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.