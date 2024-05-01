Meteorolojiden 28 ile ‘sarı’ kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 28 ili ‘sarı’ kodla uyararak gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

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MGM, 28 il için ‘ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini’ söyledi.

Sarı kodla uyarılan iller şöyle:

Zonguldak

Karaman

Bartın

Kilis

Düzce

Adana

Ankara

Çankırı

Gaziantep

Mersin

Kayseri

Konya

Nevşehir

Sivas

Yozgat

Aksaray

Kırıkkale

Karabük

Osmaniye

Adıyaman

Bolu

Eskişehir

Hatay

Kastamonu

Kırşehir

Kahramanmaraş

Niğde

Şanlıurfa

Sarı kod uyarısı nedir?

Sarı kodlu uyarı hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

