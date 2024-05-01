Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor

1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasını engelleme kapsamında kapatılan yollardan bir kısmı kaldırıldı.

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DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi Taksim’e yürümek için işçileri Saraçhane’ye çağırmıştı. Aynı çağrı CHP’den de gelmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel Saraçhane’ye gelerek çok kısa bir süre alanda kaldı.

İşçiler, polisin plastik mermi ve biber gazıyla müdahale ettiği sırada Özel ve İmamoğlu’nun alanda olmamasına tepki gösterdi.

Polisin baskıyı artırmasından sonra 1 Mayıs Tertip Komitesi, öğlen saatlerinde Saraçhane eylemini sonlandırdıklarını duyurdu. Duyuruyla işçilerin çoğu alandan ayrıldı.

Valilik de bunun üzerine kapatılan bazı yolların saat 16.00 itibariyle açıldığını duyurdu.

Kısıtlamanın kaldırıldığı yollar ve toplu ulaşım araçları şöyle:

Fatih’te, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Cemal Birsel Caddesi, Kennedy Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Kadir Has Caddesi, Abdulezel Caddesi, Büyük Kahraman Caddesi, İtfaiye Caddesi, Hayriye Tüccarı Caddesi, 16 Mart Şehitleri Caddesi, Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açıldı.

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa yönüne Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç), Turabi Baba Caddesi, Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç) Piyale Paşa Bulvarı ve Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açıldı.

Beyoğlu ilçesinde Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Darülaceze Caddesi ve Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecek.

Marmaray Sirkeci İstasyonu, İETT seferleri, Alibeyköy-Eminönü Tramvayı, Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar), Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru, Eminönü Vapur İskelesi, Karaköy Vapur İskelesi, Kabataş Vapur İskelesi ve Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale döndü.