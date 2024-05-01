İçişleri bakanı ‘iftiharla’ sundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs gösterilerinde işçilere plastik mermi ve biber gazı sıkan polislerle ‘iftihar ettiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Diken

1 Mayıs’ta İstanbullular Saraçhane’den Taksim’e yürümek istedi. Haliç’e inen yol üzerinde bulunan Unkapanı kemerleri polis ablukaya aldı. Çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

İşçiler ablukayı aşmak istediğinde polisler plastik mermi ve biber gazı sıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımla polislerin ‘sağ duyulu’ olduğunu söyledi.

Bakanın paylaşımı şöyle: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum.”