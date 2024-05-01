Ankara’da sağanak: Caddeler yine sular altında

Başkentte akşam saatlerinde yeniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Fotoğraf: AA

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.

AA’nın haberine göre şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Sıhhiye’de yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Sıhhiye Metrosu pic.twitter.com/gzYJyO5LhZ — Ankara Trafik Radar (@ankara_cevirme) May 1, 2024

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşarken bazı noktalardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekiplerin su baskını yaşanan yerlerdeki tahliye çalışmaları sürüyor.