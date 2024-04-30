Başkenti sağanak vurdu: Caddeler sular altında

Başkentte sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

Fotoğraf: AA

Ankara’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

AA’nın aktardığına göre şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış trafiğin aksamasına neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Çankaya’nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İlerleyemeyen bazı sürücülerse araçlarını park etti.

Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Podyum Avm altı Selde kalan sürücülerin çaresizliği pic.twitter.com/pmE4RqJhFC — Ankara Trafik Radar (@ankara_cevirme) April 30, 2024

Çalışmak zorunda olan kuryeler de zorluk yaşadı.