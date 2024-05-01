İTO: İstanbul’da enflasyon yüzde 78,81

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 78,81 oldu.

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İTO nisana ilişkin verilerini paylaştı. Bir önceki yıla göre enflasyon yüzde 78,81 olarak kaydedildi.

Artışlar şöyle:

Giyim harcamaları grubu: Yüzde 23,85.

Ev eşyası harcamaları: Yüzde 5,30.

Kültür eğitim ve eğlence harcamaları: Yüzde 4,88.

Gıda harcamaları: Yüzde 4,84.

Ulaştırma ve haberleşme harcamaları: Yüzde 2,22.

Konut harcamaları: Yüzde 1,45.

Sağlık ve kişisel bakım harcamaları: Yüzde 0,88.

Diğer harcamalar: Yüzde 0,03.