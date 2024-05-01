İTO: İstanbul’da enflasyon yüzde 78,81

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 78,81 oldu.
İTO nisana ilişkin verilerini paylaştı. Bir önceki yıla göre enflasyon yüzde 78,81 olarak kaydedildi.
Artışlar şöyle:
Giyim harcamaları grubu: Yüzde 23,85.
Ev eşyası harcamaları: Yüzde 5,30.
Kültür eğitim ve eğlence harcamaları: Yüzde 4,88.
Gıda harcamaları: Yüzde 4,84.
Ulaştırma ve haberleşme harcamaları: Yüzde 2,22.
Konut harcamaları: Yüzde 1,45.
Sağlık ve kişisel bakım harcamaları: Yüzde 0,88.
Diğer harcamalar: Yüzde 0,03.