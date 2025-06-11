AKP'li vekil tutuklanan Bahçetepe'nin parti değiştirdiğini zannetti: Hoşgeldiniz diyorum

AKP Kayseri vekili Ayşe Böhürler, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin AKP’ye geçtiğini zannederek “Hoşgeldiniz diyorum” dedi.

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Bahçetepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarıyla beraber 5 Haziran’da tutuklanmıştı.

Tutuklamaların ardından İstanbul’da üç belediyede seçim yapıldı.

Meclis çoğunluğunun AKP ve MHP’de olduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi de o belediyelerdendi.

Seçimi AKP adayı Eray Karadeniz ‘kazandı’ ve böylece belediye AKP’ye geçti.

Habertürk’te katıldığı programda konuşan Ayşe Böhürler, Bahçetepe’nin parti değiştirdiğini düşünerek kendisine “Hoşgeldiniz” dedi.

Böhürler ayrıca Bahçetepe’nin ‘kararını’ Gaziosmanpaşa’nın ‘muhafazakar kesimi temsil eden bir çoğunlukta’ olmasıyla ilişkilendirdi.

Böhürler şunları söyledi:

‘Kendi bölgesinin kitlesi de sonuçta muhafazakar’

“Böyle bir durumda, belediye başkanı kendi ilçesinde çalışma yaparken AK Parti’ye geçerek bölgesine çok daha iyi hizmet edeceğini düşünmüş olabilir. Bu fikre de saygı duyarız biz. Sonuçta AK Parti’den CHP’ye, CHP’den AK Parti’ye ya da başka partilere geçişler oldu.

Bu, kendi iradesiyle vermiş olduğu bir karardır. Kendi bölgesinin seçmen kitlesi de sonuçta gördüğümüz gibi muhafazakar kesimi temsil eden bir çoğunluğa sahip.

Ben, bölgesinde böylece AK Parti’ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğine inanmış olduğunu düşünüyorum Hakan Bey’in. AK Parti’ye hoşgeldiniz diyorum buradan kendisine. Gaziosmanpaşa, gelişen ve büyüyen bir ilçe. Bu ilçeye çok daha iyi hizmetler, bu sinerjiyle yapılacaktır diye düşünüyorum.”

Böhürler sonrasında programdaki DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin’in kendisine durumu izah etmesinin ardından “Pardon, çok özür diliyorum” dedi.