Bahçetepe: Tarih sizi affetmeyecek

Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, belediyenin başkan vekili seçimiyle AKP’ye geçmesine tepki gösterdi: “Herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek!”

Hakan Bahçetepe. Fotoğraf: Gaziosmanpaşa Belediyesi

Bahçetepe’nin yanısıra Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 5 Haziran’da tutuklanmıştı. Beş başkan da görevden uzaklaştırmıştı.

İstanbul’da üç belediyede bugün başkan vekili seçimi yapıldı.

Meclis çoğunluğunun AKP ve MHP’de olduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi de o belediyelerdendi.

Seçimi AKP adayı Eray Karadeniz ‘kazandı’ ve böylece belediye AKP’ye geçti.

Bahçetepe duruma X’ten şöyle tepki gösterdi:

‘Büyük haksızlık’

* Gaziosmanpaşa halkına, aziz hemşehrilerime, bugün yalnızca şahsım adına değil, Gaziosmanpaşa halkının iradesi adına büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız.

* 31 Mart’ta sizlerin oylarıyla, büyük bir demokrasi başarısıyla göreve geldik. Görevimin başında geçirdiğim kısa sürede; adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik.

* İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık. İnsana değer veren bir anlayışı hâkim kıldık.

* Ben bu göreve sizin güveninizle, sizin dualarınızla geldim. Her adımımı şeffaf attım, her kuruşun hesabını verdim. Yetimin hakkını korumayı, alın terine saygıyı, adaleti ve vicdanı pusulam bildim.

* Şimdi ise ne yazık ki bu çabalar, bu emekler; hukuki temele dayanmayan, siyasi içerikli bir sürecin gölgesinde kaldı. Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirdi.

* Bu sadece şahsıma yönelik bir müdahale değil, aynı zamanda demokrasiye ve siz Gaziosmanpaşalı komşularımın tercihlerine yönelik büyük bir saygısızlıktır.

‘Bu halkın yüzüne nasıl bakacaksınız?’

* Sokağa çıktığınızda, bu halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Mahallenin annelerine, gençlerine, çocuklarına ne söyleyeceksiniz? Onların alın teriyle kurulan bu iradeyi hiçe sayarken, vicdanınıza ne diyeceksiniz? Ancak herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek!

* Gaziosmanpaşa halkı neyin doğru, neyin adil, neyin vicdanlı olduğunu çok iyi bilir. Bugün fiziken yanınızda olmayabilirim ama sizin gönlünüzde, kalbinizde yerim olduğuna yürekten inanıyorum.

* Ben milletime güveniyorum. Desteğiniz, dualarınız ve inancınızla, hep birlikte, yine omuz omuza olacağız. Çünkü biz gücümüzü makamdan değil, halktan alıyoruz. Çünkü hak yerini bulur, adalet eninde sonunda kazanır. Sevgiyle, umutla, dayanışmayla…