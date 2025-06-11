Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP'ye geçti

CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde başkan Hakan Bahçetepe’nin tutuklanması nedeniyle başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekili AKP’li Eray Karadeniz seçildi.

Fotoğraf: Instagram / @gaziosmanpasabelediyesi

Bahçetepe ve dört belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı 5 Haziran’da tutuklanan CHP’li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmıştı.

İstanbul’da üç belediyede bugün başkan vekili seçimi yapıldı.

Meclis çoğunluğunun AKP ve MHP’de olduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi de o belediyelerdendi.

AKP seçimde Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Grup Başkan Vekili olan Eray Karadeniz’i, CHP’yse Murat Topaloğlu’nu aday gösterdi.

Adaylar ilk iki turda salt çoğunluğu elde edemedi.

Bunun üzerine yapılan üçüncü tur oylamada AKP’li Karadeniz 21 oy alarak başkan vekili seçildi. CHP’li Topaloğlu’ysa 16 oy aldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde AKP’nin 16, MHP’nin üç, CHP’ninse 16 üyesi var.



