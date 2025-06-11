Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP'ye geçti

CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde başkan Hakan Bahçetepe’nin tutuklanması nedeniyle başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekili AKP’li Eray Karadeniz seçildi.

Fotoğraf: Instagram / @gaziosmanpasabelediyesi

Bahçetepe ve dört belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.


İçişleri Bakanlığı 5 Haziran’da tutuklanan CHP’li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmıştı.

İstanbul’da üç belediyede bugün başkan vekili seçimi yapıldı.

Meclis çoğunluğunun AKP ve MHP’de olduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi de o belediyelerdendi.

AKP seçimde Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Grup Başkan Vekili olan Eray Karadeniz’i, CHP’yse Murat Topaloğlu’nu aday gösterdi.

Adaylar ilk iki turda salt çoğunluğu elde edemedi.

Bunun üzerine yapılan üçüncü tur oylamada AKP’li Karadeniz 21 oy alarak başkan vekili seçildi. CHP’li Topaloğlu’ysa 16 oy aldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde AKP’nin 16, MHP’nin üç, CHP’ninse 16 üyesi var.

Tam ifade metni: Gaziosmanpaşa belediye başkanı etkin pişmanlığı reddetti

İstanbul’da CHP’li üç belediyede başkan vekili seçimleri 11 Haziran’da

CHP’li beş belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İBB soruşturmasında beşinci dalga: Toplam 22 kişi tutuklandı

İBB soruşturmasında beşinci dalga: Hasan Akgün tutuklandı

İBB soruşturmasında beşinci dalga: 30 kişi için tutuklama talebi

Aykut Erdoğdu’nun ifadesi: Ertan Yıldız’ın iftirası

Tam ifade metni: Gaziosmanpaşa belediye başkanı etkin pişmanlığı reddetti

Aktaş’ın ‘etkin pişmanlık’ ifadesi: AVM izni için Espressolab açılması istendi


SON HABERLER

İmamoğlu: Bu bir işkence duyurusudur

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu bir işkence duyurusudur, tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP'ye geçti

CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde başkan Hakan Bahçetepe’nin tutuklanması nedeniyle başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekili AKP’li Eray Karadeniz seçildi.