Tam ifade metni: Gaziosmanpaşa belediye başkanı etkin pişmanlığı reddetti

CİHAN TEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ifadesinde “Suç işlemediğim için etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum” dedi.

Fotoğraf: Hakan Bahçetepe / X

Cumartesi dört soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltı sayısı 38’e yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında beş belediye başkanı da var:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu

Bahçetepe’nin emniyette verdiği ifadenin tam metni şöyle…

Soruldu: Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?

Cevaben: Suç işlemediğim için etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum.

Soruldu: Kısaca öz geçmişinizi açıklayınız.

Cevaben: 1988 yılında İstanbul ilinde dünyaya geldim. Lisansa kadar olan eğitimimi İstanbul ilinde tamamladım. Gençlik yıllarımdan itibaren babamın Gaziosmanpaşa meydanda bulunan hediyelik eşya dükkanında çalışmaya başladım. Eğitim aldığım yıllarda da dükkanda çalışmaya devam ettim. Çok kısa bir süre Gaziosmanpaşa Spor Kulübünde futbol oynadım.

Üniversite birinci sınıfta Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolarına üye oldum çok uzun süre partimizin gençlik kollarında görev aldım daha sonrasında il gençlik kollarında 2 sene görev yaptım. 2 sene İstanbul İl başkan yardımcılığı görevi yaptım daha sonra bu görevimden ayrılarak 2019 sonunda CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı seçildim. Bu görevim sırasında doğduğum büyüdüğüm kente hizmet ettim. Vatandaşlarımızın düğünlerine, cenazelerine katıldım. Maddi durumu zor olan vatandaşlarımızın yardımına koştum, engelli vatandaşlarımızın yanında oldum.

STK ve Muhtarlarımızla ilçemizi nasıl geliştirebiliriz konularında sürekli toplantılar yaptım, kentsel dönüşüm mağdurlarının yanında oldum. 2019 yılında ilçe başkanı seçildiğimde pandemi başlamıştı, bu süreçte sürekli sahada maske dağıtımı gerçekleştirdim. İlçe başkanlığımızı arayarak erzak desteği isteyen bütün vatandaşlarımızın yardımına koştum. Bu görev süresince yaşadığım büyüdüğüm kente sevgim daha da arttı. Bu süre zarfında yaptığımız çalışmalar ve vatandaştan gördüğümüz teveccüh partililerimizin desteği ailemin de maddi manevi, büyük desteği ve özverisiyle Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığına aday olma kararı verdim. Belediye başkanlığı süresinde en büyük desteği eşim ve ailemden aldım. 3 aylık kampanya süresinde doğduğum büyüdüğüm kente daha fazla aidiyet duygusu hissettim, gece kondu bölgelerine giderek oradaki yoksulluğu gördüm. Kentsel dönüşüm bölgelerindeki vatandaşların gözündeki

umutsuzluğu gördüm.

Seçim sürecinde özellikle Gaziosmanpaşa doğup büyüdüğüm ilçe olması sebebiyle gençlerden ve vatandaşlardan büyük teveccüh aldım. Seçim kampanyası süresinde eşimin evlenmeden önce almış olduğu ve hala üzerine kayıtlı bulunan 34 AJ 7770 plaka sayılı ve babamın üzerine kayıtlı olan 34 TD 6849 plaka sayılı ve birçok partili arkadaşımızın arabasını kullanarak seçim kampanyasını yönettim. Seçim kampanyasında eşimin bir kısım altınını bozarak seçim kampanyasında babamdan destek olarak aldığım parayı seçim kampanyasında kullandım. Seçim sürecinde şahsi paramı da bahse konu seçim kampanyasında kullandım. 31 Mart Seçim gecesi seçimleri önde bitirdim. Lakin AK Parti itiraz etti ve tekrardan oy sayımına karar verildi. Oylar tekrardan sayıldıktan sonra 5 Nisan günü mazbatamı aldım.

1-4 Nisan arası oy sayımı devam ederken hem bana hem şahsıma hem çalışma arkadaşlarıma Belediyede usulsüz iş yapıldığına yönelik bir çok ihbar geldi. Bizde çalışma arkadaşlarımız ile hem belediye personelini ziyaret hem de bu tür ihbarlar ile ilgili bilgi almak için gittiğimizde AK Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÇAĞRICI bana ve çalışma arkadaşlarımızın şahsına hakaret ve küfür etti. Sayımı bilerek tekrardan saydırmaların sebebi zaman kazanarak belediyede usulsüz iş ve işlem yapmaktı. Hatta öyle ki AK Partili eski belediye başkanı Hasan Tahsin Usta’nın eşine belediyeden personel tahsil edilmiş, şoförlüğünü yapan kişinin çıkışı yapılmış ve belediyenin şirketinden kendisine tazminat olarak çek verilmiştir. Birçok belediye personelinin yeri ve unvanı değişmişti. Belediyeden AK Partili eski belediye başkanı Hasan Tahsin USTA nın eşine Audi Marka araç tahsis edildiğini gördük. Bu süreçte hukuksuzlukları ve aksaklıkları düzeltmeye çalıştık. Bu tespitlerim ile Belediye Başkanlığı sürecime başladım. Söz konusu inceleme ve tespitlerimiz halen daha devam etmektedir.

Soruldu: Üzerinize kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarınızı beyan ediniz.

Cevaben: Üzerime kayıtlı 2022 yılında gerçekleşen düğünümden sonra Kırklareli Babaeski ilçesinde tarla niteliğinde taşınmazlar aldım. 2021-2022 yılında açtığım veve birikim yaptığım İş Bankasında bulunan Borsa hesabımda yaklaşık 300.000 TL param var, adıma kayıtlı İş Bankasında bulunan Bireysel Emeklilik hesabımda da yaklaşık 200.000 TL kadar param vardır. Bunlar dışında üzerime kayıtlı başkaca bir varlığım yoktur.

Soruldu: Üzerinize kayıtlı olmadığı halde sahibi olduğunuz ya da kullanımınızda olan gayrimenkul, araç

ve diğer mal varlıklarınızı beyan ediniz.

Cevaben: Üzerime kayıtlı olmadığı halde kullanımımda olan Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan aile apartmanında halamın evinde 2012 yılından bu yana ikamet etmekteyim. Bunun dışında başkası adına kayıtlı olup benim kullanımımda olan başkaca bir malvarlığı, araç vb bir şey yoktur.

Soruldu: Bu zamana kadar sizin adınıza kayıtlı veya başkası adına kayıtlı olup da sizin kullandığınız

telefon numaralarınızı beyan ediniz. Sizin adınıza kayıtlı olup da bir başkasının kullanmış olduğu telefon

numaralarını beyan ediniz.

Cevaben: 0535-405-7884 sayılı telefon numarası şu anda hatırladığım kadarı ile reşit olmadığım dönemde babamın üzerine aldığını düşündüğüm bu hattı yaklaşık 20 yıldır kullanmaktayım daha sonrasında kendi üzerime alıp almadığımı hatırlamıyorum. Bunun dışında 1-4 Nisan tarihleri arasında oyların tekrar sayım sürecinde çok yoğun arandığım için telefonum kitlendiği bu sebeple o dönemde meclis üyemiz ve başkan yardımcımız olan Altan Aygün adına kayıtlı olan bir telefon numarasını çok yoğun olmamakla birlikte kullanmıştım. Bu hattı(0540-012-2424) ve takılı olduğu telefonu kolluk güçlerine teslim ettim. Bunların dışında benim adıma kayıtlı olup başkasının kullanımında olan veya başkası adına kayıth olup benim kullanımımda olan başkaca bir hat bulunmamaktadır.

Soruldu: Bu zamana kadar aktif ya da pasif ayrımı olmaksızın sizin adınıza veya başkası adına kayıtlı

olup da sizin kullandığınız banka hesapları ve kredi kartlarını beyan ediniz. Sizin adınıza kayıtlı olup da

bir başkasının kullanmış olduğu banka hesapları ve kredi kartlarını beyan ediniz.

Cevaben: Benim adıma Garanti Bankasında, İş Bankasında ve Akbank ta hesaplarım bulunmaktadır. Bunlar dışında benim adıma kayıtı olup başkasının kullanımında olan veya başkası adına kayıtlı olup benim kullanımımda olan bir banka hesabı yoktur.

Soruldu: Üzerinize kayıtlı olan (şahıs firması, ortağı olduğunuz firma, müdürlüğünü yaptığınız firma

veya gayri resmi olarak sahibi/ortağı olduğunuz) herhangi bir firma veya iş yeri var mıdır? Varsa bunları

beyan ediniz.

Cevaben: Üzerime kayıth olsun yada olmasın ortağı olduğum, yöneticisi veya sahibi olduğum bir firma yoktur.

Soruldu: Bugüne kadar adınıza düzenlenmiş her hangi bir vekâletname var mıdır? Var ise kimler

tarafından sizin adınıza hangi işlemlerde kullanılmak üzere vekâletname verilmiştir?

Cevaben: Adıma düzenlenen avukatlarım dışında ve belediye başkanlığının olağan işleyişinde ki temsil ve iltizam yetkileri dışında adıma düzenlenmiş herhangi bir vekaletname yoktur.

Soruldu: Bugüne kadar alacaklısı veya borçlusu konumunda olduğunuz icra takip dosyası var mıdır? Var ise kim yada kimler tarafından açıldı? Açıklayınız.

Cevaben: Hayır tarafı olduğum herhangi bir icra takip dosyam yoktur.

Soruldu: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce farklı belediye başkan/başkan yardımcıları vasıtasıyla farklı kişiler tarafında kullanımınıza sağlanan herhangi bir araç mevcut mudur, eğer varsa nasıl temin edildiğini ve nerelerde kullanıldığını açıklayınız?

Cevaben: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıydım. İlçe başkanlığı dönemimde her partinin her ilçe başkanlığında olduğu gibi ilçede bulunan müsait araçlar kullanılırdı bunların kullanılma amacı tamamen faaliyet çerçevesinde kamu hizmeti olup vatandaşlara hizmet amaçlı kullanılması hali söz konusudur. Bu açıklamama binaen ilçede bulunan bu tarz araçların akıbeti bilenmez ve sorgulanmaz çünkü kullanım amacı tamamen kamu hizmetinde kullanılmıştır. Bu araçlar gelir gider benim şahsi kullanımda değildir.

Soruldu: 06 CMM 944 plaka sayılı Renault marka araç kimin adına tescillidir ve kimin kullanımındadır açıklayınız, bu aracın ne şekilde temin edildiği konusunda bildiklerinizi açıklayınız?

Cevaben: Bahse konu 06 CMM 944 plaka sayılı Renault marka aracın kimin adına tescilli olduğunu bilmiyorum ancak yukarıdaki soruda da açıkladığım üzere kamu hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kullandığımız araçlardan biri olunabilir. Aracın ne şekilde temin edildiğini bilmiyorum, kimin adına yada hangi firma adına kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Ben 2024 yılı Ocak ayı tibari ile Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı oldum. Bu adaylıktan sonra ilçe başkanlığında bulunan tüm görevim sona erdi bu tarih itibari ile bu araç veya varsa başkaca araçların akıbetlerini bilmiyorum.

Soruldu: 6. EYLEM de asağıda belirtilen konulardan maddelere ayrı ayrı olacak sekilde ifadenizi veriniz?

30.04.2025 günü Aziz hsan AKTA$’in Istanbul Cumhuriyet Bassavciliginda alınan ifadesinde TEM otoyolu üzerinde bulunan benzinlik ve AVM isletmesi için elektrik hattı ekmek amacıyla kazı izni konusunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından izin istedikleri ve bu izin karşılığında sizin 300.000 Amerikan Doların Özer AYIK isimli şahıstan teslim aldığınız iddiasıyla alakalı bahse konu benzinlik ve AVM’nin bulunduğu alan sizin belediyeniz sınırları içerisinde mi kalmaktadır.

Cevaben: Tem otoyolu üzerinde bulunan benzinligin belediyemizden herhangi bir talebi olmamistir belediyemiz sinirlar içerisinde yer alan bir benzinlik olsa da zaten yetki alanimizda olan bir konu degildir. Belediyeye basvuruyu yapan BEDAS tir. 01.04.2024 tarihinde Ak Parti eski belediye baskan Hasan Tahsin USTA meclise havalesini yapmıştır.