Aktaş'ın 'etkin pişmanlık' ifadesi: AVM izni için Espressolab açılması istendi

CİHAN TEKİN

İBB odaklı soruşturmada gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanmış, ardından ‘etkin pişmalık’tan ifade vermişti.

İtirafçı Aktaş’ın ifadesinde bir şirketin AVM izni için “Seza Büyükçulha AVM’de Espressolab isimli kafe açmak için en büyük dükkanın verilmesi sözünü almış” dediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor. Aktaş bu kapsamda 18 Nisan’da tutuklanmıştı.

‘Etkin pişmanlık’ kapsamında Aktaş ifadesinde Güven Elif OAT A.Ş.’nin Karayolları’nda kiralamış olduğu akaryakıt istasyonu ve AVM tesisi işletmesinde hem kazı hem de ruhsat iznini Seza Büyükçulha’nın çözdüğünü öne sürdü. Aktaş ifadesine şöyle devam etti:

“Seza Büyükçulha bu ödemelerin dışında AVM’de Espressolab isimli kafe açmak için en büyük dükkanın verilmesi sözünü almış yine AVM’de başka kahve markası olmaması şartını Gürkan Dölekli’ye sunmuştur. Sunmuş olduğu bu şartlar Gürkan Dölekli tarafından kabul edilmek zorunda kalınmıştır.”

Seza Büyükçulha kimdir?

Seza Büyükçulha 23 Mayıs’taki İBB odaklı soruşturmaların dördüncü dalgasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 49 kişiden biri. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüzlük iddialarıyla gözaltına alınan Büyükçulha 27 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

Espressolab’in sahibi Esat Kocadağ’ın Patronlar Dünyası’na verdiği söyleşiye göre tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arkadaşı olan Büyükçulha Trabzon’daki iki Espressolab’in de sahibi.

Gürkan Dölekli kimdir?

Gürkan Dölekli ilk olarak gündeme Mehmet Şimşek’le Londra’da çekilen fotoğrafıyla gündeme gelmişti.

Gürkan Dölekli (sağda) Fotoğraf: Arşiv

Nefes gazetesi Ek-Pet İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selman Reşitoğlu’nun ‘şaşalı hayatı’nı ‘İhale Kralı’ başlığıyla manşetten haberleştirmiş, Ulaştırma Bakanlığı’ndan 10,9 milyar liralık ihale aldığını yazmıştı.

Şimşek, Abdurrahman Reşitoğlu’yla ortaklığını doğruladı fakat Selman Reşitoğlu’yla herhangi bir ticari ortaklığı bulunmadığını belirtmişti. Masada oturan üçüncü kişiyse Gürkan Dölekli’ydi.

Nefes gazetesinin aktardığına göre Güven Asfalt’ın sahibi olan Dölekli, Aziz İhsan Aktaş’la da ortaktı.

Aktaş’ın ‘etkin pişmanlık’ ifadesine göre Elif Güven Oat A.Ş.’nin resmi ortakları Elif Lpg A.Ş. ve Dölekli’nin sahibi olduğu Güven Asfalt.

Dölekli 31 Mayıs’taki İBB soruşturma beşinci dalga operasyonlarında gözaltına alındı.