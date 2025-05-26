Espressolab'ın sahibi: AK Partili değilim, lakabım hazreti Besim Tibuk

Espressolab’ın sahibi Esat Kocadağ, “Ben AK Partili falan değilim. Liberal demokratım. Ben, Besim Tibuk’çuyum. Hatta o kadar fanatiğim ki, lakabım hazreti Besim Tibuk kaldı” dedi.

Fotoğraf: Patronlar Dünyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda 19 Mart’ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklamalar sonrası Saraçhane’de yaptığı mitinglerde iktidara yakın markalar için boykot çağrısı yapmıştı.

Boykot edilenlerden biri de Kocadağ’ın sahibi olduğu kahve zinciri Espressolab’ti.

Patronlar Dünyası‘na konuşan Kocadağ, siyaset değil kahve yaptıklarını söyledi.

Neden boykot edildiklerini anlamadığını belirten ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de ulaşamadıklarını açıklayan Kocadağ “AK Partili misiniz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben AK Partili falan değilim. Liberal demokratım. Ben, Besim Tibuk’çuyum. Hatta o kadar fanatiğim ki, lakabım Hazreti Besim Tibuk kaldı. Ama bu süreçte hiçbir desteklerini göremedim, o yüzden biraz soğudum.

Madem benim devletle hükümetle bu kadar aram iyi. Peki o zaman sorayım, İstanbul Havalimanı’nda neden bir tane Espressolab yok. Defaatle başvurmama rağmen yok. Yakında Katar Havalimanı’nda olacağım ama İstanbul Havalimanı’nda yokum. Yabancı kahve markalarının ise onlarca dükkanı var. Ben neden yokum? “