Tam metin: Aziz İhsan Aktaş'ın 'etkin pişmanlık' ifadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş’ın itirafçı olduğu ifadesi ortaya çıktı.

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor. Aktaş bu kapsamda 18 Nisan’da tutuklanmıştı.

İşte Aktaş’ın ‘etkin pişmanlık’ kapsamında verdiği ifadesinin tam metni…

“Fahri Aksoy belirttiğim üzere Rıza Akpolat’a iki tane araç almıştı. Fahri ve Bektaş Yıldız bu olaydan dolayı Rıza Akpolat’a şantaj yapıyordu. Araçların ücretinin ödenmediğini belirtiyordu. Ben de bu olaya kardeşlerim aracılığıyla vakıf olmuştum. Araçların parası olarak 7.500.000 lirayı 25.02.2021 tarihinde çekilip Etiler’ de Fahri Aksoy ile Alican Abacı’ ya elden teslim edildi.

Para verildikten sonra bir kısmı araç bedelleri ödenmesi için Rıza Akpolat’ın Emza isimli şirket hesabına elden yatırılıp araç satın alındığı firmaların hesaplarına gönderildiği, kalan tutar da Fahri Aksoy ile Rıza Akpolat arasındaki diğer hesaplar için mahsuplaştırıldı. Rıza Akpolat’ ın şirketine ait araç listesi ve şirket hesapları incelendiğinde araçların alındığı firmalar, tarihler ve para transferleri tespit edilebilir. Alican Abacı’nın düğününde çeşitli kalemlerin akrabalarıma ödetildiğini belirttim. (Diken’in notu: Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında beşinci dalga operasyonlarda gözaltına alındı.)

Gişe Organizasyon (İsmail Yoğurtçu) isimli firmadan hizmet alınmıştı. Para üçüncü kişinin hesabından İsmail Yoğurtçu’nun hesabına gönderildi. Alican Abacı’nın düğün tarihi bellidir. Yine organizasyon firmasının ve sahibinin hesaplarına bakıldığında bu husus görülecektir. (Savcılığın notu: Ticaret sicilinde sorgulama yapıldı, İstanbul ilinde 573971 sicil numaralı Gişe Organizasyon Yapımcılık, Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. İsimli firmanın sahibinin 15200203496 kimlik numaralı İsmail Yoğurtçu olduğu görüldü.)

Kendisi de teyit edecektir. Eklemek istediğim bir husus daha vardır. Alican Abacı’ya Volvo marka bir araç alınmıştı. Hatırladığım kadarıyla araç Fikret Demir adına ya da onun şirketlerinin adına alındı. Alican’ın tüm malvarlığını bu kişi ve şirketleri üzerine yapmıştır. (Savcılığın notu: Alican Abacı’nın hts kayıtlarından 33089273768 kimlik numaralı Fikret Demir isimli kişi tespit edilmiştir. Uyap üzerinde yapılan taşıt sorgulamasında 07.12.2022 Antalya Otokoç firmasından alınan 2022 model 34 ARM 221 plakalı aracın Mehmet Arıca’ya ait ARSLANCAN KURUMSAL LİMİTED ŞİRKETİ üzerine tescil edildiği, 14.06.2023 tarihinde BABİL OTO YEDEK PARÇA LİMİTED ŞİRKETİ üzerine tescil edildiği, aynı tarih 14.06.2023 tarihinde Fikret Demir üzerine tescil edildiği, hala üzerine kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.)

Hatırladığım kadarıyla bu araç bayiden alındığı gün Alican Abacı’ya teslim edilmiş, hala da eşinin kullanımında olduğunu duydum. Kardeşlerim ve yakınlarımdan öğrendiğime göre belediyeden alacaklarına karşılık bu aracı almak zorunda kaldıklarını belirttiler. Kendilerine sorulduğunda detaylandıracaklardır.

Kardeşlerimin ve yakınlarımın şirketlerine ait hakediş alacaklarının ödenmesi karşılığında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın talimatı ile koruması, şoförü İbrahim ve Olcay Akgün’e 600.000 dolar Kuveyt Türk Katılım Bankası Acıbadem Şubesinde teslim edilmiştir. Dekontlarda tarihler mevcuttur. 05 Haziran 2024 tarihli çeklerin ödemelerine istinaden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın sahibi olduğu Emza Akaryakıt Ltd. Şti. üzerine kayıtlı iki adet araç (34 BJK 224 ve 34

ZU 4154) ödemesi 10 haziran 2024 tarihinde kardeşlerime yapılan baskı neticesinde Babil Oto Ltd. Şti.

üzerine satın aldırılmıştır.

Avcılarla ilgili olarak; Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi’ndeki birikmiş hakediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Belediyesi Başkan Adayı Utku Caner Çankaya’nın seçim çalışmalarında kullanıması için 5.500.000 TL para ve araç talep etmiştir. Paranın 1.500.000 TL’si Yusuf Akın tarafından nakit çekilerek Akın Kumanlı’ya verilmiş, geri kalan 4.000.000 milyon TL ise farklı tarihlerde Yusuf Akın tarafından Akın Kumanlı’nın hesabına gönderilmiştir. Çekilen paraların dekontları ve paralar Akın Kumanlı tarafından Erhan Daka’ya elden teslim edilmiştir. Araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere Erhan Daka’nın kontrolüne verilmiştir. (Savcılığın notu: 14.02.2024 tarihinde 2.500.000 milyon liranın Yusuf Akın hesabından Akın Kumanlı hesabına, 22.02.2024 tarihinde 500.000 liranın Yusuf Akın hesabından Akın Kumalı hesabına, 27.02.2024 tarihinde 1.000.000 liranın Yusuf Akın hesabından Akın Kumanlı hesabına gönderildiği, 28.03.2024 tarihinde Yusuf Akın’ın Barka Atık isimli firmanın hesabından Erenköy Şubesinden 1.300.000 liranın nakit çekildiği, 28.03.2024 tarihinde Yusuf Akın’ın Barka Atık isimli firmanın hesabından Altunizade Şubesinden 200.000 lira nakit çektiği görülmüş, dekontlar dosya arasına alınmıştır. Bununla birlikte Avcılar Belediyesine verilen 16 aracın plakası, marka, modelinin yer aldığı araç listesi ek yapılmıştır.)

Beyoğlu Belediyesi ile ilgili olarak; Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı,

kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi’ndeki birikmiş hakediş ödemelerini alabilmeleri

karşılığında, Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu Belediyesi Başkan Adayı İnan Güney’in seçim

çalışmalarında kullanıması için araç talep etmiştir. Verilen araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere

İnan Günay’in kontrolüne verilmiştir. (Savcılığın notu: 06 FR 4930, 34 DTG 724, 34 DTG 731, 34 DTG 818, 34 DTH 023, 34 DTH 077, 34 DTH 083, 34 KP 2861 plakalı araçların olduğu liste dosya arasına alındı.)

Kardeşlerimin ve yakınlarımın firmaları Beşiktaş Belediyesinde araç kiralanması ile ilgili ihaleler almıştı. Belediye ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazladan araç talep etmiştir. Bu araçların hiçbiri ihale evraklarında yer almamaktadır. Bu araçların başta Beşiktaş Belediyesi’nin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevrelerine, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum. Beşiktaş Belediyesinin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe’ye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Belediye Başkanı olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda yakında çevresince bu araç kullanılmaya devam etmektedir. (Savcılığın notu: 06 CMM 944 plakalı aracın Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan’a verildiği görüldü, diğer liste dışı araçların bulunduğu evrak dosya kapsamına alındı.)

Beşiktaş Belediyesi’nde kapsam dışı alınan araçlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e verilmiştir. Noterde kira sözleşmesi yapıldığını ancak kira bedeli olarak belirtilen tutarın hiçbir şekilde ödenmediğini belirtmiştim. Kira sözleşmesini dosyaya sunuyorum. (Savcılığın notu: Bilginay firmasına ait 06 CMN 251 plakalı araç için Beşiktaş 6.Noterliğinde 11/01/2024 tarihinde araç kiralama sözleşmesi yapıldı, yevmiye numarasının 01225 olduğu ve sözleşmenin Özgür Çelik adına düzenlendiği görüldü, sözleşmenin sureti alındı.)

TEM’de bulunan ortağı olduğum firmanın elektrik hattı çekmek için kazı izni talebinde bulunduğunu ve bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye 300.000 dolar paranın Gürkan Dölekli tarafından Özer Ayık ile teslim edildiğini belirtmiştim. Hakan Bahçetepe para talebini ilk olarak Baki Aydöner’e iletmiş, Baki de bu talebi Seza Büyükçulha’ya iletmiştir. Seza Büyükçulha Gürkan Dölekli görüşerek kazı izninin verilebilmesi için Hakan Bahçetepe’nin 300.000 dolar para istediğini belirtmiştir. Bu olayda Güven Asfalt’ın finans müdürü Burak Bayrak Ankara’daki bir dövizciden Kapalıçarşı’daki dövizciye göndererek Özer Ayık’ın teslim almasını sağlamıştır. Bu para Özer Ayık tarafından bizzat Hakan Bahçetepe’ye teslim edilmiştir. Kazı izinin verildiği tarihten 1 ay öncesine kadar ki HTS’lerine bakıldığında bir araya geldikleri görülecektir. Ek olarak da Güven Elif OAT Aş’nin Karayolları’ndan kiralamış olduğu akaryakıt istasyonu ve Avm tesisi işletmesinde hem kazı iznini hem de ruhsat iznini çözen Seza Büyükçulha bu ödemelerin dışında Avm’de Espressolab isimli kafe açmak için en büyük dükkanın verilmesi sözünü almış yine avmde başka kahve markası olmaması şartını Gürkan Dölekliye sunmuştur. Sunmuş olduğu bu şartlar Gürkan Dölekli tarafından kabul edilmek zorunda kalınmıştır.

Güven Elif Oat Aş’nin resmiyette ortakları Elif Lpg Aş ve Güven Asfalt’tır. Ancak iki ortak dışında Nurettin Cengiz ve Coşkun Bülbül de gayri resmi ortaklarımızdır. Hem Nurettin Cengiz, Coşkun Bülbül ve Hayrettin Coşkun bahsettiğim bu olaya vakıftır. 2024 yerel seçimlerinden önce Özgür Karabat’ın beni arayıp “Ekrem başkanın talimatı var, İstanbul’da CHP’li belediyelerden ihale alan firmaları seçim için para vermesi gerektiğini, para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağını, ödemelerinin yapılmayacağını” belirtip, talimatını iletti ve bu kapsamda benden para istedi.

Bu sırada yanımda Mustafa Selanik mahlaslı Mesut Aykın vardı. Görüşme Esenyurt Shareton Otel’de gerçekleşti. Parayı Ömer Güngör (0532 552 2895) aracılığıyla Özgür Karabat’ın, İkitelli’de bulunan ofisine 06/03/2024’te gönderip teslim ettirdim. Paranın miktarını banka kayıtlarından temin edip bildireceğim.

İETT ilgili olarak; Kardeşime ait Bilginay isim firma ile bana ait Elif Lpg isim firmalar İ.E.T.T.’de İ.B.B.’nin AK Parti belediye başkanlığı döneminde otobüs tamir bakım ve işletme ihalelerini kazanmış ve çalışmaya başlamıştır. 2019 yerel seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu’nun İ.B.B. başkanlığını kazanmasından sonra Özgür Karabat’ın genel müdür olarak getirmiş olduğu Alper Kolukısa aracılığı ile 21-b pazarlık ihaleleri ile çok sayıda garajın tamir bakım ve onarım işleri Özgür Karabat’ın mali müşaviri olduğu Ulaşım A.Ş. firmasına verilmiştir. Ak Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı.

Dönemin genel müdürü Alper Kolukısa ile Yusuf Yadoğlu Antalya’da bir otelde görüşürken Yusuf tarafından Alper’e para verilirken çekilen video kaydı ile kurum içerisinde bu işlerin açığa çıkmasından dolayı Şefik Ok İ.E.T.T.’de bakım onarım işlerini yapan tüm firmaları Küçükçekmece’deki Menderes Cemaloğlu’na ait şirketin merkez binasında toplantıya davet etmiştir. Bu toplantıda Şefik Ok, Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirildiğini ve Florya’daki başkanlık konutunda toplantı yapılacağını bildirdi. Florya’da başkanlık konutunda yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Bülbüllü, Şefik Ok, Fatih Yadoğlu, Şaban Baka, Caner Vural ile toplantı yapıldı.

Toplantıda, firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında

çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi. Talepleri, taraflarına sözleşme

bedeli üzerinden yüzde 10 ödeme yapılması ve bu yüzde 10’luk ödemenin her hakediş yapıldığında talep ettikleri tutarlarda kendilerine teslim edilmesiydi. Ulaşım A.Ş. firması ile Beydağ Ltd. Şti. firması Ayazağa garajı bakım onarım ihalesinde iş devri protokolünde görüleceği üzere, Ulaşım A.ş. firmasının işleri daha da büyütülmeye çalışıldı. Ulaşım A.ş. garaj sayısını arttırırken belediyeye ayrıca bakım işlerinin dışında otobüs ve metrobüs satış ihalelerini de alarak hakediş ödemelerini rahat bir şekilde almaya başladı. Ak Parti döneminde iş alan diğer firmalar ise sürekli ödeme baskısı altında sıkıştırılıp söz edilen taleplerin yerine getirilmesi isteniyordu. 15 ağustos 2024 tarihinde yapılan ihaleler incelendiğinde Ulaşım A.ş. firması ile Yusuf Yadoğlu’na ait firmaların ticari anlaşmazlığı sonucu iki adet ihale (2024/911208 ve

2024/911552) 23.08.2024 tarihinde iptal edilerek, 12 kasım 2024 tarihinde 2 ihale birleştirilerek tekrar

ihaleye (2024/1341027) çıkılmıştır.

Yusuf Yadoğlu’nun kontrolündeki şirketlerin bu ihalelere teklif verme yeterliliği ortadan kalmış olmasından dolayı kendisi bizzat benimle görüşerek bu ihalelere katılmak istediğini, sahibi olduğum Elif A.ş. ile ortak girişim yapmak istediğini söyledi. Ben de kendisine bu konuda destek verdim. Şirket yöneticimi Antalya’ya gönderdim. Teminat ve teklif mektupları kendi firmaları Hanzade A.ş. üzerinden sunuldu. Daha sonrasında anladığım kadarı ile Yusuf Yadoğlu, Remzi Baka ve Cafer Mahiroğlu bu projelerde ortak olmuşlar ve anlaşmışlar. Bu süreçlerin tamamını Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile Fatih Keleş’in bilgisi dahilinde İbrahim Bülbüllü’nün organizasyonu ile yapılmıştır. İfademde Yusuf Yadoğlu’na ait şirket ile Remzi Baka’ya ait şirket arasındaki anlaşma protokolünün sunuyorum. Ayrıca kardeşlerime ait şirketten iş ve ödeme baskısı ile İBB yönetiminin kendilerinden talep ettiği ödemelerin tutarlarını ve ulaşabildiğim dekontları, teslim yeri ve teslim edilen kişileri, cezaevinden avukatlarım aracılığı ile yapılan görüşme neticesinde sunuyorum.

Diğer firmalardan da aynı bu yöntem ile para toplanmıştır. Remzi Baka 0532 293 12 66, Şaban Baka 0532 549 27 53, Caner Vural 0532 786 94 41, Yusuf Yadoğlu 0532 111 11 58, Fatih Yadoğlu 0532 643 14 58, Menderes Cemaloğlu 0532 206 13 13, İbrahim Bülbüllü 0532 134 70 35 numaralı telefonları kullanırlar.

Para teslimleri ben ve Ömer Güngör tarafından yapılmıştır. Bazen parayı çektiğim günün ertesi günü de teslim etmiş olabilirim. Bu zamana kadar toplamda 84.857.500 lira ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerin tarih ve miktarlarını gösterir listeyi ve paraların bankadan çekildiği tarihlerden makbuzunu temin ettiklerimi dosyaya sunuyorum. Bu tarihlerle sinyal bilgileri karşılaştırıldığında bahsettiğim hususlar teyit

edilecektir. (Savcılığın notu: Şüphelinin sunmuş olduğu listede İETT’ye bu zamana kadar 84.857.500 TL ödeme yapıldığı, ödemelerin 02/10/2020 tarihinde Esenyurt Hoşdere Akaryakıt İstasyonunda Bekir Akın’a bir tanesinin Büyükçekmece’de Vella Lecus isimli sitenin orada İbrahim Bülbüllü (0532 134 70 35) ve Bekir Akın’a (0532 261 8521) diğer ödemelerin bir kısmı Kubits isimli rezidansta İbrahim Bülbüllü’ye bir kısmı ise Bekir Akın’a teslim edildiği, teslimatların Ömer Güngör veya Aziz İhsan Aktaş tarafından yapıldığı, tüm teslimat tarihlerinin liste halinde ve miktarlarının belirtilerek alındığı, toplamda 17 farklı tarihte teslimat yapıldığı görülmüş, buna ilişkin liste dosya içerisine alınmıştır.)

İsfalt’la ilgili olarak; İBB’ye ait İsfalt’ta kardeşlerimin şirketlerine ait ödemeler yapılmıyordu. Ertan Yıldız ve Burak Korzay Ekrem İmamoğlu’nun talimatı olduğunu belirtip “Ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız” dediler.

Bunun üzerine Burak Korzay’ın arkadaşına ait Kilyos’daki Kale Otelde Burak Korzay ile buluştuk otel sahibi olduğunu düşündüğüm şahıs ile üçümüz oturduk. Bu buluşmadan birkaç gün sonra 19.01.2024 tarihinde Kale Otel’de 970.000 doları daha önce oturduğumuz şahısa bizzat teslim ettim. Yanımda Müslüm Koçer de (0530 154 68 01) bulunuyordu.

Sonra kendileri parayı oradan teslim aldılar. Hem İsfalt’ta hem de İETT’de bizden alınan paraların kendilerinin sistem olarak adlandırdığı havuzda toplanıp Ekrem İmamoğlu’nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler. (Savcılığın notu: 19/01/2024 tarihinde Kuveyt Türk Bankasının Altunizade Şubesinde İntursa isimli firmadan Ayşegül Ünal tarafından çekildiği görüldü, buna ilişkin dekont alındı.)

Seyhan Belediyesiyle ilgili olarak; Oya Tekin, Seyhan Belediye Başkanıdır. 19.07.2024 tarihinde Ankara’da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin (Oya Tekin’i temsilen) ile bir araya geldik. Seyhan Belediyesi’nden bana, kardeşlerime ve akrabalarıma ait hakediş alacaklarının ödenmesi karşılığında 1.000.000 Dolar para talep ettiler. Paranın çekilme saatlerine dikkat edildiğinde de görüleceği üzere, parayı almadan hakediş ödemesinin yapılmayacağının belirttiler. Aynı gün Ankara’dan 3 farklı şubeden toplam 1.000.000 Dolar çekilerek, Celal Tekin’e Ankara İncek Kızılcaşar’da bulunan Atılım Üniversitesinin yakınında teslim edildi. Aynı gün 75.000.000 TL hakediş ödemesi gerçekleştirildi. Celal Tekin’e teslim edilen 1.000.000 Doları Burhanettin Bulut ve Celal Tekin arasında paylaşılmış. (Savcılığın notu: Celal Tekin 0532 447 1663, Burhanettin Bulut 0532 271 2081 numaralı telefonları kullanır, Kuveyt Türk Bankası Ankara Yıldız, İvedik ve Ümitköy Şubelerinde 19/07/2024 tarihinde 3 parça halinde toplamda 1.000.000 dolar paranın Bilginay firması hesabından Ramazan Murat tarafından çekildiği, paralar çekildikten sonra aynı gün Seyhan Belediyesi tarafından 75.000.000 liranın Bilginay firmasına ödendiği görülmüş, dekontlar dosya arasına alınmıştır.)

Ceyhan Belediyesiyle ilgili olarak; Önceki başkan Hülya döneminde belediye Barka ile çalışıyordu. Sonraki dönemde Kadir Aydar belediye başkanı oldu. Kadir Aydar 21-22.07.2024 tarihinde İstanbul’a geldi Le Meridien otelde konakladı. Babası Mustafa Aydar ise 25-26.07.2024 tarihinde İstanbul’a geldi. Le Meridien otele yerleştirdik. 26.07.2024 günü Koşuyolu’ nda bulunan şirket merkezine (Elif Lpg) geldi. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için Yumurtalık’ta aile şirketleri Öztaş Müt. Taş. Ltd. Şti adına kayıtlı 2 dairenin 20.000.000 TL’ye alınmasını istedi.

09.08.2024 tarihinde iki dairenin tapusu ipotekli olarak yeğenim Uğur Aktaş’a devredildi. 14.08.2024

tarihinde dairelerin birine rayiç bedel 2.000.000 lira olmak üzere toplamda 4.000.000 lira ödendi.

06.11.2024 tarihinde bankadan çekilen 300.000 doları Ankara’da Kadir Aydar’a bizzat kendim teslim

ettim. Kadir Aydar ile ortak hts kayıtlarıma bakıldığında nerede teslim ettiğim görülecektir. 16.10.2024

tarihinde Mustafa Aydar’ın yeğeni Zafer Yaman (0530 723 30 30) ile Hakan Toprak olarak hatırladığım

(0552 159 01 01) isimli kişiler İstanbul’a geldi. 17.10.2024 tarihinde Zafer Yaman’a Elif Lpg’nin

merkezi Koşuyolu’nda 6.000.000 TL teslim edildi. Bu kişilerin Conrad otelde (16-17.10.2024) konakladıklarını hatırlıyorum. Başka otelde de konaklatmış olabilirim. Otele kayıtları temin edilebilir. Otel masrafları da bizler tarafından karşılandı. Tapular üzerinde halen ipotek vardır. (Savcılığın notu: Uğur Aktaş tarafından 14/08/2024 tarihinde Kuveyt Türk Bankasında Öztaş Müt Taş Ltd. Şti. Adına kayıtlı Halkbankasına ait TR47 0001 2009 1590 0010 2602 90 IBAN numaralı hesaba ayrı ayrı 2 defa 2.000.000 toplamda 4.000.000 TL paranın Adana Yumurtalık Akyuva 453 ada, 4 parsel C-14 blok 57-58 numaralı taşınmazlar için gönderildiğine ilişkin açıklama yazıldığı ve 2 taşınmaza ait 09/08/2024 tarihli tapu senetleri, 17.10.2024 tarihinde Garanti Bankası Akmerkez Şubesinde İntursa Denizcilik isimli firmanın hesabından 6.000.000 liranın çekildiğine ilişkin dekont, 13.09.2024 tarihinde Kuveyttürk Kuyumcukent şubesinden 300.000 doların İntursa Denizcilik isimli firma hesabından Ayşegül Ünal tarafından çekildiğine ilişkin dekont dosya arasına alınmıştır.)

Bahsettiğim tüm olaylarda belirttiğim paralar teslim edilmiştir. Paraların çekildiği gün veya sonraki güne ait sinyal bilgilerine birlikte bakılması halinde adları geçen kişilerle aynı bölgede ben veya kardeşlerim ya da şirket yöneticilerimizin sinyal verdiği görülecektir. Bu olaylar dışında hatırladığım başka olaylar olduğu takdirde beyanlarıma ek yapacağımı belirtmek istiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.

