İBB soruşturmasında dördüncü dalga: 49 gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda sabahın erken saatlerinde 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 44 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: İBB

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada sabahın erken saatlerinde çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alındı.

Dördüncü dalgada toplamda 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis, 44 kişiyi gözaltına aldı.

Şu isimler hakkında gözaltı kararı verildi:

İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu

İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın

Genel sekreter yardımcısı Gürkan Alpay

Kiptaş yönetim kurulu başkanı Ali Kurt

İstaç yönetim kurulu başkanı Ziya Gökmen Togay

Muhtarlıklar daire başkanı Yavuz Saltık

Yol bakım daire başkanı Seyfullah Demirel

Yapı Merkez İnşaat sahipleri: Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu

İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın. Fotoğraf: AA

Aynı soruşturmada daha önce gözaltına alınan Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.