İBB soruşturmasında üçüncü dalga: 16 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardaki üçüncü dalga operasyonda savcı, gözaltındaki 16 kişi için tutuklama, dört kişi için adli kontrol talep edildi.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada 20 Mayıs sabahı 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

İstanbul başsavcılığı 22 ismi Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’deki ‘usulsüz ihaleler’ ve rüşvet süreçlerinde yer almakla suçluyor.

Savcılık 16 şüpheli için tutuklama talep etti. Dört kişi içinse adli kontrol uygulanması istendi.

Anadolu Ajansı (AA) operasyonun yapıldığı 20 Mayıs’ta 22 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

AA bugünkü haberinde gözaltındaki iki kişiyle ilgili bir bilgi vermedi.

Savcılık sevk yazısında Noyan Kırmızıgül’ün ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdiği bildirildi.

Tutuklama istenenler şunlar:

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin

Taner Çetin’in asistanı Arzu Can

İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay

İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin

Ayniyatçı Musa Özışık

Hüseyin Kum

Engin Gönül

Aslı Siyahgül

Nihat Kolaber

Fikri Murat Demir

Faruk Ceyhan

Savaş Can

Çağatay Takaoğlu

Dilek Demir

Ahmet Rıdvan Murat

Adli kontrol talebi istenenlerse şöyle:

Noyan Kırmızıgül

Bülent Kütük

Berrin Sözen

Mehmet Yusuf Yosunkaya



