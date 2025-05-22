İBB soruşturmasında üçüncü dalga: 16 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardaki üçüncü dalga operasyonda savcı, gözaltındaki 16 kişi için tutuklama, dört kişi için adli kontrol talep edildi.
İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.
Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada 20 Mayıs sabahı 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.
İstanbul başsavcılığı 22 ismi Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’deki ‘usulsüz ihaleler’ ve rüşvet süreçlerinde yer almakla suçluyor.
Savcılık 16 şüpheli için tutuklama talep etti. Dört kişi içinse adli kontrol uygulanması istendi.
Anadolu Ajansı (AA) operasyonun yapıldığı 20 Mayıs’ta 22 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
AA bugünkü haberinde gözaltındaki iki kişiyle ilgili bir bilgi vermedi.
Savcılık sevk yazısında Noyan Kırmızıgül’ün ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdiği bildirildi.
Tutuklama istenenler şunlar:
- İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin
- Taner Çetin’in asistanı Arzu Can
- İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay
- İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu
- Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin
- Ayniyatçı Musa Özışık
- Hüseyin Kum
- Engin Gönül
- Aslı Siyahgül
- Nihat Kolaber
- Fikri Murat Demir
- Faruk Ceyhan
- Savaş Can
- Çağatay Takaoğlu
- Dilek Demir
- Ahmet Rıdvan Murat
Adli kontrol talebi istenenlerse şöyle:
- Noyan Kırmızıgül
- Bülent Kütük
- Berrin Sözen
- Mehmet Yusuf Yosunkaya